快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

感情相處久了熱情減退？「3星座」最容易厭倦平凡日常

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

在愛情中，熱情就像初春的花朵，短暫而耀眼。然而，隨著相處時間拉長，有些星座會逐漸感受到熱情減退，渴望打破日常的單調與重複。根據「搜狐網」指出，牡羊座、天秤座和射手座在感情中最容易出現這種情況，他們需要新鮮感與刺激，才能讓愛情保持活力。

牡羊座：渴望刺激與新鮮感

牡羊座的朋友，當熱情逐漸褪去時，往往是因為日復一日的生活缺少冒險與驚喜。牡羊座重視激情與心跳加速的感受，當愛情變得平淡，他們容易開始尋求新鮮刺激。建議牡羊座可以透過規劃新的活動或給對方小驚喜，重新點燃愛情的火花，讓關係重回熱烈狀態。

天秤座：追求完美容易陷入平淡

天秤座講究和諧與平衡，但當日常失去新意或無法滿足對完美的追求時，他們的熱情容易減退。天秤座需要感受到關係中的變化與驚喜，才能保持投入。可以嘗試與伴侶共同策劃小旅行、製造浪漫小插曲，讓愛情生活充滿期待與趣味。

射手座：自由與刺激缺一不可

射手座熱愛自由與探索未知，但當生活陷入平淡，他們的熱情容易被現實消磨。射手座需要心靈上的空間與新鮮感，才能保持對感情的熱情。建議射手座大膽表達情感，或給彼此一些自主空間，讓愛情在自由與刺激中再次燃燒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

別對他們太溫柔！三星座男「天生犯賤」…妳越高冷他們越想追

春節到！12星座紅包怎麼花？ 牡羊忍不住、處女精打細算、摩羯犒賞自己

花錢花到失憶？過年「最容易亂花錢、年後必後悔的星座」TOP4 刷到忘記自己有年終

感情變淡也不放手！「3大星座」堅守愛情 努力挽回關係

相關新聞

感情相處久了熱情減退？「3星座」最容易厭倦平凡日常

在愛情中，熱情就像初春的花朵，短暫而耀眼。然而，隨著相處時間拉長，有些星座會逐漸感受到熱情減退，渴望打破日常的單調與重複。根據「搜狐網」指出，牡羊座、天秤座和射手座在感情中最容易出現這種情況，他們需要新鮮感與刺激，才能讓愛情保持活力。

每日星座運勢／巨蟹與同事聯繫情感 有助往後合作

2026-03-13牡羊座短評：對挫折的承受能力有待加強。【整體運★★☆☆☆】投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，

明明有錢從不炫富！4生肖「低調奢華」...牛不張揚、龍有格局、他天生招財

有些人天生就有獨特的魅力，無論在財運還是事業發展上都特別順利。搜狐網分享4個低調奢華的生肖，他們明明很有錢卻從不炫耀金錢，默默享受富足的人生，快來看看你有沒有上榜吧！

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

木星恢復順行時間是週三3/11，象徵著豐盛、擴張與守護能量的覺醒。命理師艾菲爾老師在臉書發文，透露12生肖在木星順行時的開運指南，在3月20日春分來臨前，只要做好這些事，便能帶來源源不斷的好運。

戴墨鏡掛上億金牌...亞洲最大濟公換裝 30年首見3尊神像齊換神衣

行經國道3號蘭潭隧道時，總能看見一座威嚴的濟公大佛高立於山頭，這尊大佛不僅是亞洲最大的濟公神像，更因戴著專屬墨鏡、胸前掛著市值破1億元的超大金牌，成為嘉義最具話題的新地標。南恩禪寺正殿供奉的濟公活佛、齊天大聖與城隍尊神，今天迎來百年難得一見的盛事，退去舊衣並更換為同樣具備「亞洲最大尺寸」的隆重新神衣戰袍。

農曆2月生肖解析(上)／蛇慎防車關、這動物當心破財

來到農曆2月份，各個生肖的運勢將會如何發展呢？命理師湯鎮瑋老師臉書發布影片，解析生肖牛、兔、龍、蛇、雞在農曆2月的運勢，並強調這5個生肖都會遇到問題，凡事三思而後行才能避免麻煩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。