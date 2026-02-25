旺夫更旺自己！「三生肖女」2026事業大好...龍加薪、蛇低調大賺錢
馬年行大運，搜狐網分享，有三個生肖女生今年事業運大好，甚至比另一半更旺，不如一起賺錢，全家發財。
生肖龍／氣場全開 升遷又加薪
屬龍的女生，本來就很有主見，2026年更是氣場全開。工作上的難題到手上反而變簡單，提案容易被採納，表現也被看見。升遷、加薪機會跟著來，獎金也不手軟。更重要的是，屬龍女生很會規劃，投資理財都有一套，錢不是亂花，而是越滾越多。家裡有她在，經濟超安心。
生肖虎／拚勁十足 超級女強人
屬虎的女生本來就很敢衝，今年更是拚勁十足。別人嫌麻煩的工作她們能接，還能處理得漂亮。升職加薪機率大增，甚至可能被挖角加薪。收入超過另一半也別不好意思，屬虎女生賺的每一分錢都讓家裡生活升級，買房、旅遊都更有底氣。
生肖蛇／低調沉淺 默默賺大錢
屬蛇的女生平常不張揚，但腦袋超清楚。2026年她們特別容易找到賺錢機會，在專業領域被看見。屬蛇女生今年不只會賺也會存，錢進來就好好規劃，小金庫穩穩成長。老公可能還在煩開銷，她們已經默默把明年的預算都準備好了。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
