超正能量！「3大星座」很少負面思考 氣場強到吸引好事

聯合新聞網／ 文／小孟塔羅雲蔚老師
有些人天生帶著光，總能以正面角度看待世界。他們少有負面思考，不輕易被情緒困住，總能保持穩定且積極的能量。根據小孟塔羅雲蔚老師臉書指出，這樣的高頻特質不僅讓他們自身更快樂，也容易吸引好事發生。在日常生活中，他們常被周圍人稱作「陽光存在」。以下將介紹三個星座，他們內在強大、樂觀開朗，是公認最具正能量的星座之一。你是否也擁有這樣的光芒呢？

TOP3：水瓶座

水瓶座不容易陷入負面思考，因為他們的思維習慣總能保持一定距離，客觀看待問題。他們能把困難和挫折當作學習與成長的機會，而不是情緒負擔。這讓他們的能量不容易被日常瑣事消耗，反而在挑戰中更冷靜、理性。

此外，水瓶座的正面能量來自對未來的想像力與創意。他們常以理想與可能性作為方向，讓自己保持前進動力。即使遇到挫折，也能以積極態度調整策略，找到更好的解決方式。他們的這份天生洞察力，不僅讓自己不輕易受阻，也能鼓舞周圍的人。

TOP2：獅子座

獅子座少有負面情緒，是因為他們內心有一種穩定的自信——相信不管困境多長久，光明終會到來。對獅子而言，脆弱可以短暫存在，但不能長久停留。他們把失敗視為暫時的考驗，並相信只要保持熱情，就能走出陰霾。這份自信讓他們即使低落，也能快速振作，成為自己的能量來源。

獅子座的高頻能量來自「帶動他人的力量」。他們希望自己的生命閃耀，也能點亮周圍的人。當被需要、被信任、被仰望時，他們的能量會進一步提升。獅子不僅在情緒上是領導者，也能在困境中用穩定的力量，帶領自己和他人走向希望。

TOP1：射手座

射手座之所以少有負面思考，是因為他們天生善於調整心態與視角。當情緒沉重時，他們會換個角度看問題，就像從高空俯瞰全局，瞬間釐清思緒。他們不逃避困難，而是把挑戰當作提升自己的機會，每次挫折都能轉化成成長動力。

射手座的正面能量來自對自由與探索的熱愛。他們樂觀、好奇，對未知充滿興趣，能從旅行、新知識或小事中快速充電。快樂對射手來說是自我產生的，隨時可更新。他們的自由心態與流動力，使他們在生活低潮仍保持輕鬆、積極，也能照亮周圍的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

