快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

12星座「最難被打倒」排行榜出爐 摩羯最有武士魂、天蠍越挫越勇

聯合新聞網／ 綜合報導

面對逆境，有人選擇退讓，有人則愈戰愈勇。所謂「頑強」的人，往往在困難中仍能堅持信念，不輕言放棄。根據日本媒體「占TV」分析，12星座「最難被打倒」排行榜正式揭曉，由第12名至第1名如下。

第12名：天秤座—懂得適時收手

天秤座重視和諧與平衡，不喜歡過度勉強自己。對他們而言，維持人際關係與生活平衡比硬撐到底更重要，所以頑強不是他們的強項。

第11名：雙魚座—情緒左右堅持力

雙魚座情感豐富，容易受環境與情緒影響。雖然有熱忱，但遇到困難時容易放棄，堅持到底的能力較弱。

第10名：雙子座—好奇心勝過執著

雙子座喜歡吸收新資訊與嘗試新事物，對面對麻煩或困難時容易改變方向，缺乏長期執著力。

第9名：巨蟹座——因情感決定行動

巨蟹座對喜歡的人或事會全力以赴，但一旦外界因素改變，容易暫停或放棄。頑強表現在特定情境下，不是日常習性。

第8名：水瓶座—投入即全神貫注

水瓶座好奇心旺盛，對興趣的投入非常深，但不代表在所有事情上都頑強，只在自己熱衷的目標上能堅持。

第7名：牡羊座—勇於說服與行動

牡羊座勇敢無畏，遇到目標會用各種方法說服他人，也能堅持行動。他們的頑強主要體現在追求目標的過程中。

第6名：處女座—完美主義驅動堅持

處女座追求完美，凡事務求精準，遇到問題會不斷努力直到達到理想結果。計算金錢或細節時也會毫不妥協。

第5名：獅子座—自信造就韌性

獅子座充滿自信，相信自己有能力完成目標。這份自信讓他們在挑戰面前表現出堅韌與持久力。

第4名：金牛座—固執一徹

金牛座表面溫和，實則非常固執。一旦決定了方向，無論如何推拉，都不會輕易改變，展現驚人的耐力與穩定性。

第3名：射手座—樂觀快速恢復

射手座對喜愛的事物充滿熱情，即使失敗也能快速振作。他們心態積極，不被挫折打倒，能多次嘗試直到成功。

第2名：天蠍座—逆境越挫越勇

天蠍座以執著與耐力著稱，尤其在逆境中更能激發鬥志。越是被反對或質疑，內心越燃起「絕不認輸」的火焰，喜歡耐心布局、伺機而動。

第1名：摩羯座—武士般堅毅

摩羯座由土星守護，天生不輕易妥協。無論外界如何勸說或挑戰，只要認定方向正確，就會默默承受壓力，堅持走自己的路，展現如武士般的意志力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

發大財！3星座今年獲財神眷顧...天蠍耕耘終成功、他名利雙收

經典賽／賽季ERA低於洋聯平均 曾谷龍平為何能入選武士隊？

春節到！12星座紅包怎麼花？ 牡羊忍不住、處女精打細算、摩羯犒賞自己

感情變淡也不放手！「3大星座」堅守愛情 努力挽回關係

相關新聞

12星座「最難被打倒」排行榜出爐 摩羯最有武士魂、天蠍越挫越勇

面對逆境，有人選擇退讓，有人則愈戰愈勇。所謂「頑強」的人，往往在困難中仍能堅持信念，不輕言放棄。根據日本媒體「占TV」分析，12星座「最難被打倒」排行榜正式揭曉，由第12名至第1名如下。

每日星座運勢／雙魚分析後再做投資 勿玩樂誤正事

2026-03-07牡羊座短評：沒事少湊熱鬧。【整體運★★★☆☆】內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機

2026這些星座天降財富！金牛雙子大賺AI財、「三星座」機會在遠方

準備好要接錢了嗎？2025年大家可能過得有點像在坐大怒神，心驚膽跳， 2026年是真正的「世界重開機」！

朝天宮國運籤「黃金忽然變成鐵」命中股災？廟方說話了

今年大年初四雲林北港朝天宮抽出六支公籤，其中被外界視為國運籤的「港運籤」籤文「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」，因近日國際局勢動盪，籤文意外引起討論，認為與現況相符，廟方強調，該籤意指凡事要以和為貴，才不會衍生很多事情，意味各界應和諧相處。

天生演技派！3星座會藏情緒還會讀空氣...雙子幽默感十足、他慣性微笑

俗話說「人生如戲，全靠演技」，雖然懂得演戲會顯得沒那麼真誠，但有時候的確能讓生活過得更舒適。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別會演的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

12星座「最愛日子一成不變」排行榜出爐 金牛最戀舊、摩羯打造完美系統

有人多年維持相同作息，也有人不斷嘗試新生活方式。其實，生活習慣是否改變沒有對錯，只是個性使然。根據日本媒體「占TV」指出，以下為「生活習慣不易改變」排行榜，從最容易改變到最穩定一次揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。