12星座「最難被打倒」排行榜出爐 摩羯最有武士魂、天蠍越挫越勇

面對逆境，有人選擇退讓，有人則愈戰愈勇。所謂「頑強」的人，往往在困難中仍能堅持信念，不輕言放棄。根據日本媒體「占TV」分析，12星座「最難被打倒」排行榜正式揭曉，由第12名至第1名如下。

第12名：天秤座—懂得適時收手

天秤座重視和諧與平衡，不喜歡過度勉強自己。對他們而言，維持人際關係與生活平衡比硬撐到底更重要，所以頑強不是他們的強項。

第11名：雙魚座—情緒左右堅持力

雙魚座情感豐富，容易受環境與情緒影響。雖然有熱忱，但遇到困難時容易放棄，堅持到底的能力較弱。

第10名：雙子座—好奇心勝過執著

雙子座喜歡吸收新資訊與嘗試新事物，對面對麻煩或困難時容易改變方向，缺乏長期執著力。

第9名：巨蟹座——因情感決定行動

巨蟹座對喜歡的人或事會全力以赴，但一旦外界因素改變，容易暫停或放棄。頑強表現在特定情境下，不是日常習性。

第8名：水瓶座—投入即全神貫注

水瓶座好奇心旺盛，對興趣的投入非常深，但不代表在所有事情上都頑強，只在自己熱衷的目標上能堅持。

第7名：牡羊座—勇於說服與行動

牡羊座勇敢無畏，遇到目標會用各種方法說服他人，也能堅持行動。他們的頑強主要體現在追求目標的過程中。

第6名：處女座—完美主義驅動堅持

處女座追求完美，凡事務求精準，遇到問題會不斷努力直到達到理想結果。計算金錢或細節時也會毫不妥協。

第5名：獅子座—自信造就韌性

獅子座充滿自信，相信自己有能力完成目標。這份自信讓他們在挑戰面前表現出堅韌與持久力。

第4名：金牛座—固執一徹

金牛座表面溫和，實則非常固執。一旦決定了方向，無論如何推拉，都不會輕易改變，展現驚人的耐力與穩定性。

第3名：射手座—樂觀快速恢復

射手座對喜愛的事物充滿熱情，即使失敗也能快速振作。他們心態積極，不被挫折打倒，能多次嘗試直到成功。

第2名：天蠍座—逆境越挫越勇

天蠍座以執著與耐力著稱，尤其在逆境中更能激發鬥志。越是被反對或質疑，內心越燃起「絕不認輸」的火焰，喜歡耐心布局、伺機而動。

第1名：摩羯座—武士般堅毅

摩羯座由土星守護，天生不輕易妥協。無論外界如何勸說或挑戰，只要認定方向正確，就會默默承受壓力，堅持走自己的路，展現如武士般的意志力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。