快訊

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

春暖花開！3月財運爆棚TOP5星座 誰能荷包賺滿滿

聯合新聞網／ 非貓不可
財運意圖。圖／AI生成
財運意圖。圖／AI生成

春暖花開的3月，不只天氣回溫，連財神爺都準備好要大派紅包了！隨著整體星象能量的推進與轉換，這個月的財富流動將迎來一波大洗牌。有人過去的努力終於開花結果，有人則是靈光一閃就能抓住爆紅商機，甚至還有幸運兒光是坐在家裡，好機會就自動送上門。想知道在這個生機盎然的月份裡，誰能精準踩中財富密碼，讓荷包賺得盆滿缽滿嗎？快來看看這份3月份最強財運排行榜，掌握致富先機！

TOP 5：金牛座

金牛座在這個3月將體會到什麼叫做「無心插柳柳成蔭」的驚喜財運！一向習慣安穩、步步為營的你們，這個月將迎來思維上的大突破。也許是朋友的一句玩笑話，或是一次偶然的短途旅行，竟然意外觸發了你們絕佳的賺錢靈感。3月的財富機會往往出現在你們放下固執、願意嘗試新鮮事物的瞬間。你們精打細算的本性依然還在，但加上了這股創新的能量，讓你在投資或談判時更加靈活。多出門走動、多聽聽不同圈子的聲音，你會發現金礦其實就在你願意轉彎的那個街角處。

TOP 4：水瓶座

想要在這個3月出奇制勝，水瓶座絕對是打破常規的賺錢黑馬！你們的財運不在傳統的朝九晚五裡，而是藏在那些別人看不懂、不敢嘗試的新興領域中。這段期間，強大的蛻變能量正在你們身上運作，促使你重新審視並重組自己的收入結構。你可能會突然開創出一個極具個人特色的副業，或是透過敏銳的直覺，精準踩中某個小眾市場的紅利期。別害怕與眾不同，你們那顆走在時代尖端的腦袋，就是這個月最強大的印鈔機，勇敢讓市場為你的獨特眼光和革命性創意買單吧！

TOP 3：處女座

處女座的朋友，請給自己一個大大的掌聲，因為3月就是你們過去辛勤耕耘迎來「大豐收」的時刻！隨著星象的轉變，你們將來重要的能量滿載，那些你曾經默默死磕的細節、熬夜趕出的企劃案，終於要在這個月兌現成豐厚的實質回報。無論是老闆終於看見你的價值而加薪升職，還是手中卡關已久的案子順利請款，這個月的財運全憑你們無可挑惕的「硬實力」贏來。你們不需要投機取巧，那種對專業的極致要求，已經為你打造了最堅固的金字招牌，這份財富是你們應得的榮耀。

TOP 2：巨蟹座

對於巨蟹座而言，3月份的財富完全是「和氣生財」的最佳寫照。代表幸運與擴張的能量正穩穩地鎮守在你們身邊，這讓你們整個人散發出讓人極度信任的溫暖氣場。這個月不需要去跟別人在市場上廝殺，因為最大的財源就藏在你們最擅長的人際與合作關係裡。可能是長輩突然給予的資助、房地產方面的利多消息，或是老客戶出於信任而介紹的大筆訂單。你們只要保持一貫的體貼與用心，把身邊的人照顧好，宇宙就會透過這些貴人，將豐厚的資源源源不絕地送到你手中。

TOP 1：雙子座

當3月的春風吹起，雙子座的朋友們請準備，好迎接存款數字的跳躍式成長！這個月你們的財富宮位大放異彩，過去累積的人脈和靈活的腦袋，現在全成了變現的最佳籌碼。不用苦哈哈地加班熬夜，你們最大的優勢就是「轉得快」。無論是斜槓接案、經營自媒體，或是單純在聚會中聽到一個投資新趨勢，你們都能迅速嗅到商機並搶先卡位。3月對雙子來說，賺錢靠的是資訊落差與溝通魅力，只要大膽把心裡的創意付諸行動，那些看似天馬行空的點子，都會奇蹟般地轉換成實實在在的鈔票。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財富 能量 財運 朋友 金牛座

延伸閱讀

誰最不亂來？「5大星座」天生守規矩 金牛討厭變動、第一名成有信賴的人

鰻苗捕撈期月底結束 3月起違法捕撈最高罰15萬

發大財！3星座今年獲財神眷顧...天蠍耕耘終成功、他名利雙收

不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

相關新聞

春暖花開！3月財運爆棚TOP5星座 誰能荷包賺滿滿

春暖花開的3月，不只天氣回溫，連財神爺都準備好要大派紅包了！隨著整體星象能量的推進與轉換，這個月的財富流動將迎來一波大洗牌。有人過去的努力終於開花結果，有人則是靈光一閃就能抓住爆紅商機，甚至還有幸運兒光是坐在家裡，好機會就自動送上門。想知道在這個生機盎然的月份裡，誰能精準踩中財富密碼，讓荷包賺得盆滿缽滿嗎？快來看看這份3月份最強財運排行榜，掌握致富先機！

每日星座運勢／巨蟹今日桃花繞左右 選擇機會頗多

2026-02-27牡羊座短評：朋友宜多交卻不宜濫交。【整體運】戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，

水星逆行！這星座超有感 命理師：3C故障、行程延誤通通來

今（26日）迎來2026年第一次水星逆行，感性、重直覺的雙魚座超有感！塔羅牌老師艾菲爾在臉書提醒，這波水逆將一路持續至3月20日水星恢復順行。在他看來，當掌管邏輯、溝通與契約的「水星」，進入邊界感較模糊的雙魚座，不只常見的3C故障、行程延誤會增加，雙魚座的朋友更可能出現情緒放大、誤解頻傳的狀況。

人氣王！3星座人見人愛花見花開...獅子大方包容、他替人著想

每個人都有獨特的個性與專長，有的人生來就獨具魅力、特別招人喜愛。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個人見人愛、花見花開的星座，快來看看他們有什麼獨特的魅力吧！請參考太陽、上升、金星、11宮星座。

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

今年3月3日元宵節剛好與「月全食」重合，民俗專家柯柏成提醒，在民俗上月全食代表日月失明、陰陽不調，懷孕的婦女或嬰童不適合在室外待到深夜，此外也建議找「臨水夫人」相關的寺廟進行祈福。

12星座女「喜歡怎樣特質的人」 雙魚喜歡撒嬌弟弟、魔羯需要有野心

對女性而言，每個人的星座都可能暗示她們的命定伴侶類型。不同星座的女性，會被不同特質的男性吸引，這些男性能帶來幸福與支持，成為生活中的依靠。日本網站「占TV」整理12星座女性最容易被吸引、能引導她們走向幸福未來的男性特質，讓你看看自己理想伴侶的樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。