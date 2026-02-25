快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成
2月26日星象變化，帶來超強財運搜狐網分享，有三個生肖將迎來橫財大運，八方來財，無論投資還是事業都有不凡機遇，有望實現財富自由。

生肖鼠：財運突飛猛進

生肖鼠運勢大翻轉，憑敏銳的觀察力和細膩思維，抓住每個賺錢機會，還有貴人相助。投資或副業方面，能抓住穩賺不賠的好機會，橫財不斷入袋。

小提醒：保持冷靜理性，別衝動投資。

生肖蛇：橫財從天而降

生肖蛇財運急速提升，職場可能意外拿到獎金，做生意的則迎來大客戶合作。更棒的是，還可能有意外橫財，例如遺產、樂透中獎或其他意外收入。

小提醒：橫財雖好，也可能帶來挑戰，理財要有長遠規劃。

生肖猴：財源滾滾來

生肖猴聰明伶俐，近日橫財運爆發。可能因某個項目、意外機會或副業收入激增，突然有進帳。

小提醒：橫財來得快，也要做好理財規劃，避免錢財流失，生活和工作也要平衡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

年後收心術！民俗專家揭撇步「旺整年運勢」 上班族別吃3供品水果

隨著農曆新年假期畫下句點，民眾迎來年後開工與開學的重要時刻。長假過後，如何迅速收心、調整步調，成為不少人關心的話題。民俗專家楊鵬淵在臉書發文指出，「佳期已經結束」，面臨開工或開學，不妨從風水命理角度著手，透過一些簡單的小方法，在新的一年順利啟動、快速進入軌道。

明起大發橫財！「三大生肖」財神加持...鼠有貴人、這動物意外獎金落袋

2月26日星象變化，帶來超強財運，搜狐網分享，有三個生肖將迎來橫財大運，八方來財，無論投資還是事業都有不凡機遇，有望實現財富自由。

錢從哪裡來？12生肖馬年求財指南...鼠猴事業財、他正財偏財雙旺

今年火馬年，變動比較大，求財關鍵字為靈活、動能與謹慎。搜狐網分享「馬年12生肖適合求哪種財?」，快來看看專屬你的求財指南。

今日「天公生」氣場強大！12生肖運勢一次看：莫衝動、保守為上

2026年2月25日是農曆的大年初九，也是俗稱的「天公生」，搜狐網分享，當天干支为「丙午年庚寅月庚午日」。這天形成「金木交剋」格局，氣場偏強、競爭感明顯，建議當天做事別太衝，不管是投資、合作，先觀望為宜，低調保守為上策。

自帶桃花與氣場！「5星座女」超有魅力 一出場就是全場焦點

在這個時代，有些人明明長得不是最驚豔，但只要她一出現，空氣就像被通了電一樣，讓人忍不住想多看兩眼。這種魔力叫做「靈魂的香水」，是從骨子裡散發出來的自信與特質。有一群女性，她們有的神祕深邃，有的優雅大方，有的則是像小太陽一樣溫暖人心。她們不需要刻意討好世界，世界自然會圍著她們轉。快來看看你身邊那個魅力爆棚的女神有沒有上榜！

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

2月25日大年初九「天公生」，也就是玉皇大帝的生日。命理師王老師分享，這天是一年中很重要的補運日，想要成為好運的「天公仔囝」，只要記住「三不、三要」，就能旺運旺財一整年。

