銀白世界再現！玉山積雪畫面絕美 雪深5公分

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

12星座「最愛日子一成不變」排行榜出爐 金牛最戀舊、摩羯打造完美系統

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
有人多年維持相同作息，也有人不斷嘗試新生活方式。其實，生活習慣是否改變沒有對錯，只是個性使然。根據日本媒體「占TV」指出，以下為「生活習慣不易改變」排行榜，從最容易改變到最穩定一次揭曉。

第12名：射手座—變動速度最快

射手座最容易改變生活模式，對新習慣接受度高，也常因為興趣轉移而全面調整作息。今天熱衷健身，明天可能改成全新飲食法，生活節奏變化快速。

第11名：雙子座—生活持續更新

雙子座好奇心旺盛，喜歡吸收新資訊，也樂於嘗試不同做法。只要發現更有趣或更有效率的方式，就會立刻更新生活模式。

第10名：處女座—為健康隨時調整

處女座重視健康與效率，只要聽到對身體有益的新觀念，便願意改變飲食與作息，是主動優化型代表。

第9名：雙魚座—順著感覺走

雙魚座容易受環境與情緒影響，只要氛圍改變，就可能自然轉換生活節奏。

第8名：天秤座—與環境同步

天秤座習慣與周遭保持一致，為了不落後流行或團體步調，常主動調整生活習慣。

第7名：巨蟹座—情緒左右節奏

巨蟹座本質偏保守，但情緒起伏時可能突然改變某些習慣，讓身邊的人感到意外。

第6名：天蠍座—專注時打亂規律

天蠍座原本重視日常節奏，但一旦沉迷某件事，可能因過度投入而暫時打破既定習慣。

第5名：獅子座—為形象微調

獅子座希望展現穩定又令人嚮往的生活樣貌，因此基礎作息不易改變，但若有助於目標，仍會適度調整。

第4名：水瓶座—堅持個人原則

水瓶座看似隨性，其實有許多長年維持的生活規則，例如固定運動或飲食安排，是內在秩序的一部分。

第3名：牡羊座—堅持自我步調

牡羊座行動力強，但不易受外界左右。一旦認定適合自己的生活方式，便會長期維持。

第2名：摩羯座—打造完美系統

摩羯座講求效率與規律，往往替自己設計精準作息表。對他們而言，在固定框架中運作是安全感來源。

第1名：金牛座—一成不變最安心

金牛座榮登榜首。個性謹慎保守的他們，不輕易改變既有習慣，也不熱衷追逐新潮流。對金牛而言，「每天都一樣」所帶來的穩定感，就是最理想的生活狀態。

