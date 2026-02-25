年後收心術！民俗專家揭撇步「旺整年運勢」 上班族別吃3供品水果

快訊

隨著農曆新年假期畫下句點，民眾迎來年後開工與開學的重要時刻。長假過後，如何迅速收心、調整步調，成為不少人關心的話題。民俗專家楊鵬淵在臉書發文指出，「佳期已經結束」，面臨開工或開學，不妨從風水命理角度著手，透過一些簡單的小方法，在新的一年順利啟動、快速進入軌道。

開學篇：穩定心神 提升文昌運

針對學生族群，楊鵬淵提出多項與「文昌運」相關的建議，期盼新學期能有好表現。

首先是「開筆禮」。這原是古人重要的學習禮儀，象徵正式啟蒙與尊師重道。學生可在開學第一周，手持筆向老師彎腰行禮，並以紅筆在白紙上寫下三個「人」字，象徵立身端正、學習踏實。

第二是「開學納文昌」。他提醒，課桌務必保持整潔，習慣將垃圾堆放桌邊的學生應儘快清理，並將桌椅擦拭乾淨，以利氣場流通。

第三是「掛蔥開運。開學第一周可將蔥掛在課桌旁以提升氣運；若擔心引人側目，也可改掛於床頭，同樣具有象徵意義。

此外，今年文昌位在東北方，若開學時可自行選位，建議優先考慮東北方。家中或座位上若擺有文昌塔，也可放置於座位東北方，加強助益。

飲食方面，他特別提醒，開學第一周避免食用牛肉，民俗說法認為有助帶來好運。同時要注意言行，開學周若口出穢言，或與家長、教師發生衝突，恐影響整年運勢，應謹言慎行。

開工篇：點亮財位 迎財納福

對於上班族而言，開工周同樣關鍵。楊鵬淵建議，首先檢視自己的座位環境。若座位上方有燈具，開工期間可整天開燈，保持明亮，有助提升運勢與工作氣場。

若公司發放開工紅包，可在紅包袋上寫下自己的名字，壓在桌腳下，直到元宵節再取出，象徵旺財聚氣。若老闆未發紅包，也可自行準備空紅包袋，寫上名字後放在抽屜內，同樣擺放至元宵節。

他也建議，開工第一周可前往公司或住家附近的土地公廟參拜，準備甜食供品，祈求新一年工作順利。

若開工拜拜後分得供品，也各有講究：「有氣之物」象徵業績爆棚，宜積極爭取；糖果餅乾代表好兆頭，最好當天食用；生鮮食品則建議煮熟後給長輩享用，有助健康。至於水果若為芭樂、蓮霧或番茄，可選擇不食用，「你可以不吃，但你一定要請同事吃」，民俗認為食用這三種水果，極容易招來長官的責難

另外，開工期間收到的紅包切記不可封口，並應避免口出惡言。他強調，開工周「必須口吐芬芳」，不能說難聽話，「要說就下一周再來」，以免影響新年整體運勢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

