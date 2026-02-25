快訊

錢從哪裡來？12生肖馬年求財指南...鼠猴事業財、他正財偏財雙旺

聯合新聞網／ 綜合報導
大發橫財示意圖。圖／AI生成
今年火馬年，變動比較大，求財關鍵字為靈活、動能與謹慎。搜狐網分享「馬年12生肖適合求哪種財?」，快來看看專屬你的求財指南。

生肖鼠／事業財：

踏實工作最重要，專心做好本職工作，收入自然穩定。空閒時可斜槓副業，穩扎穩打就有收穫。

生肖牛／智慧財：

動腦比動手更有效率，多靠智慧求財。創作或腦力工作今年特別出色，定好策略再行動，錢會賺更多。

生肖虎／貴人財：

貴人財最適合，多跟長輩、朋友、公司長官聊聊，他們可能會給你意想不到的賺錢機會。

生肖兔／正財：

正財為主，多展現才華與口才，把每件事做好，別人自然會看見你的能力，收入就跟著提升。

生肖龍／冷門財：

冷門財較適合，留意那些競爭少、很少人做的領域，可以賺到錢，但記得先弄懂再佈局。

生肖蛇／朋友財：

別一個人悶頭苦幹，多靠朋友幫忙，借助影響力找機會。但和別人合作要說清楚分工和分紅，避免糾紛。

生肖馬／朋友財：

跟朋友一起求財最順，大家互相討論、互相支持，比單打獨鬥更容易成功。

生肖羊／人脈財：

人脈就是錢脈，多維護關係，好好把握別人給的機會，錢就慢慢來。

生肖猴／事業財：

踏實做事，靠事業求財，不靠投機取巧，能力提升了，升職加薪自然來。

生肖雞／貴人財：

能力強又有貴人相助，多拓展人脈、多聽建議，錢就能輕鬆入袋。

生肖狗／貴人財：

標準的「貴人帶財」，保持積極準備，機會自動找上門，勇於嘗試就有收穫。

生肖豬／正財偏財：

正偏財都能收，多管齊下，求正財用心、求偏財不貪，年底前收入明顯增加。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 偏財運

