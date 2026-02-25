聽新聞
0:00 / 0:00
錢從哪裡來？12生肖馬年求財指南...鼠猴事業財、他正財偏財雙旺
今年火馬年，變動比較大，求財關鍵字為靈活、動能與謹慎。搜狐網分享「馬年12生肖適合求哪種財?」，快來看看專屬你的求財指南。
生肖鼠／事業財：踏實工作最重要，專心做好本職工作，收入自然穩定。空閒時可斜槓副業，穩扎穩打就有收穫。
生肖牛／智慧財：動腦比動手更有效率，多靠智慧求財。創作或腦力工作今年特別出色，定好策略再行動，錢會賺更多。
生肖虎／貴人財：貴人財最適合，多跟長輩、朋友、公司長官聊聊，他們可能會給你意想不到的賺錢機會。
生肖兔／正財：正財為主，多展現才華與口才，把每件事做好，別人自然會看見你的能力，收入就跟著提升。
生肖龍／冷門財：冷門財較適合，留意那些競爭少、很少人做的領域，可以賺到錢，但記得先弄懂再佈局。
生肖蛇／朋友財：別一個人悶頭苦幹，多靠朋友幫忙，借助影響力找機會。但和別人合作要說清楚分工和分紅，避免糾紛。
生肖馬／朋友財：跟朋友一起求財最順，大家互相討論、互相支持，比單打獨鬥更容易成功。
生肖羊／人脈財：人脈就是錢脈，多維護關係，好好把握別人給的機會，錢就慢慢來。
生肖猴／事業財：踏實做事，靠事業求財，不靠投機取巧，能力提升了，升職加薪自然來。
生肖雞／貴人財：能力強又有貴人相助，多拓展人脈、多聽建議，錢就能輕鬆入袋。
生肖狗／貴人財：標準的「貴人帶財」，保持積極準備，機會自動找上門，勇於嘗試就有收穫。
生肖豬／正財偏財：正偏財都能收，多管齊下，求正財用心、求偏財不貪，年底前收入明顯增加。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。