今日「天公生」氣場強大！12生肖運勢一次看：莫衝動、保守為上

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天公生拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為天公生拜拜示意圖。圖／AI生成

2026年2月25日是農曆的大年初九，也是俗稱的「天公生」，搜狐網分享，當天干支为「丙午年庚寅月庚午日」。這天形成「金木交剋」格局，氣場偏強、競爭感明顯，建議當天做事別太衝，不管是投資、合作，先觀望為宜，低調保守為上策。

生肖鼠：

今天適合把自己份內事做好，別急著談合作或參加太多聚會。南方少去。

生肖牛：

做事多想一步，別聽信小道消息。穩穩打基礎，比亂衝更重要。南方不利。

生肖虎：

團隊運不錯，找人一起合作、拜訪交流都加分。南方有助力。

生肖兔：

放慢節奏，別讓自己太累。適合進修充電、整理思緒。南方容易耗神。

生肖龍：

有貴人運，多請教、多交流會有收穫。南方利發展。

生肖蛇：

溝通運佳，適合談事情、拉近關係，但別太強勢。東北方少去。

生肖馬：

情緒要穩，別衝動做決定。複雜的談判或合作能避就避。東北方較順。

生肖羊：

容易得到長輩或上司幫助，適合推動合作計畫。南方有利。

生肖猴：

適合整理計畫、反省修正，不宜倉促行動。東南方運勢較好。

生肖雞：

守成的一天，理財、盤點、補漏洞最適合。南方少去。

生肖狗：

人際關係順，談合作、談資源都有機會。南方加分。

生肖豬：

適合落實手邊專案，談細節、跑流程都不錯。東北方有利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天公生 生肖 拜天公

