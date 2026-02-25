聽新聞
0:00 / 0:00
今日「天公生」氣場強大！12生肖運勢一次看：莫衝動、保守為上
2026年2月25日是農曆的大年初九，也是俗稱的「天公生」，搜狐網分享，當天干支为「丙午年庚寅月庚午日」。這天形成「金木交剋」格局，氣場偏強、競爭感明顯，建議當天做事別太衝，不管是投資、合作，先觀望為宜，低調保守為上策。
生肖鼠：今天適合把自己份內事做好，別急著談合作或參加太多聚會。南方少去。
生肖牛：做事多想一步，別聽信小道消息。穩穩打基礎，比亂衝更重要。南方不利。
生肖虎：團隊運不錯，找人一起合作、拜訪交流都加分。南方有助力。
生肖兔：放慢節奏，別讓自己太累。適合進修充電、整理思緒。南方容易耗神。
生肖龍：有貴人運，多請教、多交流會有收穫。南方利發展。
生肖蛇：溝通運佳，適合談事情、拉近關係，但別太強勢。東北方少去。
生肖馬：情緒要穩，別衝動做決定。複雜的談判或合作能避就避。東北方較順。
生肖羊：容易得到長輩或上司幫助，適合推動合作計畫。南方有利。
生肖猴：適合整理計畫、反省修正，不宜倉促行動。東南方運勢較好。
生肖雞：守成的一天，理財、盤點、補漏洞最適合。南方少去。
生肖狗：人際關係順，談合作、談資源都有機會。南方加分。
生肖豬：適合落實手邊專案，談細節、跑流程都不錯。東北方有利。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。