今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

2月25日大年初九「天公生」，也就是玉皇大帝的生日。命理師王老師分享，這天是一年中很重要的補運日，想要成為好運的「天公仔囝」，只要記住「三不、三要」，就能旺運旺財一整年。

三不：

第一不，不說「死」字。天公生別亂說話，死字不吉利千萬別說，「死」字可以改「發」字，例如吃很飽想說「飽死了」，可以說「飽發了」，聽起來好喜氣。

第二不，不亂發誓。民間相傳天公生這天發誓特別靈，千萬別隨口亂說，免得給自己壓力。

第三不，不罵人、不說髒話。保持好脾氣，別亂罵人，以免惹怒下凡巡查的玉皇大帝。

三要：

一要選吉時拜拜。2/25凌晨1:00～3:00、5:00～7:00都是不錯的時間，錯過早起白天拜拜也可以。

二要準備供品。五種水果加上龍眼乾就很應景。

三要誠心最重要。拜拜前沐浴更衣，洗個澡、整理儀容，可以在家拜，或是去有玉皇大帝的廟拜都可以，只要保持恭敬的心祈求就好。

如果身上有帶錢母、貔貅手串或招財符，拜天公時不妨用左手拿著順時針過香爐，象徵加持能量。

