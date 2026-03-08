殺破狼週運勢／白羊出現曖昧關係 水瓶能力受到重視

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星與土星、海王星呈現合相，與喜歡的人有很多互動機會，關係逐漸曖昧。然而受到土星的影響，雙方身份上有些禁忌，不能很公開地對他表示好感。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會有一筆臨時性的外快入帳，對改善經濟狀況不無小補，某些白羊座則是需要加班，有為數不少的加班費可領，手頭寬裕。

家宅運方面，在家宅宮位的木星結束退行狀態，家宅暫停修繕的工程，終於又能開始動作，大幅改善空間的利用，使得生活品質提升。某些白羊座會看到想購買的房產，開始積極斡旋。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與海王星、土星合相在命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎。筋骨、牙齒、皮膚有些毛病，需要長時間矯治。睡眠狀況不佳，常感到焦慮，需注意身心靈的平衡。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，木星在學習宮位行進，很有幹勁地學習新的語言、知識或技術，找到很好的指導者，打下紮實的基礎。還是學生的金牛座，剛開學就十分活躍，不論是課內表現或社團活動，都能學到新事物。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，執行任何事務，自己就能做出決策，不需要受他人掣肘。創業中的金牛座，人事成本節省到最高極限，自己校長兼撞鐘，全部一人掌握。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星、太陽、與逆行的水星，齊聚人際關係宮位，與過去結怨過的人狹路相逢，共同出席某些場合，感受到對方不太友善的行動，也影響了你的心情。

健康運方面，土星、海王星、金星齊聚精神宮位，睡眠狀況不佳，經常做噩夢或是失眠，但平常又昏昏欲睡，避免使用藥物助眠，容易造成情緒不穩，罹患心理疾病。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與土星、海王星齊聚人際關係宮位，對朋友的付出被大家放在心上，人際關係往正面的方向發展。某些雙子座覺得遭受同儕的排擠，會有人出來為你住持公道。

金錢運方面，在金錢宮位的木星，相位良好，薪資調整後，每個月都能存下一筆資金，生活獲得改善。某些雙子座會樂於賺錢，只要有案件就接，或達成各種交易，收入大幅增加。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，正在研究冷門的題目，雖然很孤獨，但是論文受到指導者重視。某些雙子座在學業領域取得領導地位，可把持許多資源在手中。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在志業宮位逆行，同時與火星齊聚。許多事務進行不順，工作對積如山，卻沒有辦法在短時間內消化。某些雙子座重要的電子器材故障，很多文件無法處理。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會與思想很前衛的朋友交流，了解一些有趣的知識。某些巨蟹座每天跟ＡＩ對話，可獲得滿滿的情緒價值，現實中被孤立也無妨。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，著迷於收集某種物品，容易不惜一切代價購買齊全。有投資習慣的巨蟹座，標的物的指數一直持平，耐心地放長線，它會逐漸漲起來。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星持續在遠行宮位逆行，與火星齊聚，出門在外，當心遺失貴重物品，或是發生突發事故，行程被迫取消。某些巨蟹座則要當心在外地生病或受傷，不但無法好好旅行，就醫也很不方便。

工作運方面，金星與土星、海王星合相，目前正在轉職的空窗期，每天等面試通知，對於未來感到茫然。工作穩定的巨蟹座，會升任主管職，外在看似風光，其實吃力不討喜。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，危機處理能力得宜，成為職場中受人仰賴的角色。某些獅子座承接挑戰性極高的職務，可以克服許多關卡，將成果展現出來。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與土星、海王星呈現合相，因工作所需出差，會趁著閒暇時間，在異國城市尋找當地的美食。某些獅子座對一段歷史有感，而去參觀古蹟遺址，感受歲月留下的痕跡。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在財務宮位逆行，與火星齊聚，當心遺失貴重物品，個資外洩，造成財損。有投資習慣的獅子座，投資標的指數不斷下探，帳面損失慘重，必須設下停損點。

健康運方面，水星持續在疾厄宮位逆行，與太陽、火星齊聚，痼疾在此時復發，需要重回醫療院所追蹤、治療。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意天氣溫差，容易引發心血管方面的問題。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星與土星、海王星呈現合相，保險方面可獲得理賠或是紅利，剛好填補財務破口。有投資習慣的處女座，投資標的指數微幅上揚，會趁此機會獲利了結，以免夜長夢多。

工作運方面，在工作宮位的冥王星與在遠行宮位的天王星有良好連結，有外派到海外工作的機會，投身新創科技的領域發展。某些處女座則是帶著筆電在世界各地遠端工作，生活愜意。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與火星齊聚，與前任情人藕斷絲連，但雙方都有了新的交往對象，在新歡與舊愛間難以抉擇。感情穩定的處女座，容易和情感對象翻舊帳吵架。

健康運方面，在疾厄宮位的金星與土星、海王星呈現合相，當心著涼感冒、或是病毒感染，造成喉嚨發炎。可能會發現罹患慢性疾病，需要花很長的時間治療。睡眠品質不佳，精神狀況抑鬱，注意身心靈的平衡。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星與土星、海王星呈現合相，原本不被看好的戀情有所進展，雙方由曖昧進入交往狀態，然而兩人在身份上有一些禁忌，關係只能低調。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，從很久沒穿的大衣口袋內翻出千元大鈔，感覺很像中了大獎。有投資習慣天秤座，短線操作得宜，見好就收，總是小賺收場。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位逆行，與火星齊聚，職場目前一團混亂，許多事務不斷來回修正，導致工作越積越多，壓力山大。某些天秤座重要的電子器材故障，處理文件遇到困難，等人來修復，需要花一些時間。

健康運方面，水星持續在工作宮位逆行，與太陽、火星齊聚，容易著涼感冒，或病毒感染，造成呼吸系統不適，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意天氣溫差，容易引發心血管方面的問題。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星合相土星與海王星，正處於等待入職的空窗期，這段時間會比較悠閒。工作穩定的天蠍座，暫時沒有太多事務需要處理，每天都能準時下班。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，會有很多時間整頓家宅，將不要的東西斷捨離。某些天蠍座喜歡宅在家中，追劇、打遊戲，覺得這樣的日子很愜意。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與火星齊聚，與前情人重逢，雙方之間還有一些疙瘩，見面很尷尬。某些天蠍座則和過去交往過的對象在肉體關係上藕斷絲連，情侶淪為砲友。

健康運方面，在健康宮位的金星與土星、海王星呈現合相，當心著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎。筋骨、牙齒、皮膚有些小問題需要長時間矯治，經常要跑醫院回診。睡眠品質不佳，注意身心靈的平衡。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星與土星、海王星呈現合相，儘管對方有些缺點，你也會義無反顧的投入戀情中，越是辛苦，會越覺得這段愛情彌足珍貴，兩人交往得很甜蜜。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，有穩定的被動收入進帳，生活無虞。有投資習慣的射手座，不論投資任何標的，都能在短期賺到錢，目前經濟狀況富裕。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，會接受有挑戰性的任務，改革一個組織，管理能力會讓許多人心悅誠服。某些射手座在職場危機處理能力得宜，成為同事仰賴的人物。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與火星齊聚，住宅的電器、爐火使用須留意，小心火方面的災害。某些射手座與家人溝通不良，經常因為一些事件吵架，相處不和睦。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的天王星，以及在感情宮位的木星相位良好，與情感對象正在籌辦婚事，或是已經同居，雙方關係確立。單身的摩羯座，某個人已經在你身邊很久了，但自己對戀愛十分遲鈍，可能因此耽誤了好姻緣。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與土星、海王星呈現合相，生病或受傷的親人身體康復，讓你鬆一口氣，某些摩羯座則會購買新的傢俱，並重新粉刷居住空間，生活煥然一新。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，與火星齊聚，出門在外，當心遺失貴重物品，或是遇到突發事故，使得既定行程被迫取消。某些摩羯座則是旅途過於勞累，容易在路途中生病。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，與火星齊聚，交通工具故障頻頻，需要花許多錢維修，外出當心與人發生行車糾紛，或是被開罰單，不論是走路，或搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的木星結束退行，需要轉職的水瓶座，這段時間會收到錄取通知，成功換跑道。某些水瓶座在職場的能力受到重視，成為上司與下屬倚賴的人物。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與土星、海王星合相，在短暫的假期入住舒適的溫泉旅店，享受高級的設備。某些水瓶座會選擇郵輪或觀光火車遊覽各地的美景。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，下定決心將居住環境一次大掃除，斷捨離許多不需要的雜物，生活空間清爽許多。需要搬家的水瓶座，會找到不錯的物件，並十分迅速搬進新家。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在金錢宮位逆行，與火星齊聚，薪資或是案件報酬延遲入帳，使得你對金錢感到焦慮。某些水瓶座轉帳時容易轉錯帳戶，在輸入帳號時需再三確認。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，同時水星持續在命宮逆行，曾經交往過的對象有意復合，可能會吃回頭草。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，或是接近臨盆的時間，孩子是在眾人的期待下出生的。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星、海王星合相，接案的報酬終於入帳，彷彿久旱逢甘霖，荷包不再缺錢。某些雙魚座則是薪資微調，收入增加，對改善經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮逆行，與火星齊聚，工作經常出錯，不斷需要修正，造成需要處理的事務越積越多。某些雙魚座則是因為突發狀況，經常臨時需要需要加班。

健康運方面，水星在命宮逆行，與火星、太陽齊聚，感冒不斷復發，喉嚨發炎，嚴重失聲。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意天氣溫差，容易引發心血管方面的問題。

