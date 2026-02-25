談戀愛先等等？6星座今年當心遇到「爛桃花」...巨嬰情勒還借錢不還

各位在情海浮沈的朋友們，先別急著許願脫單！2026年星象大換軌，雖然木星進入獅子座讓大家變得很想談戀愛，但別忘了年初「土星與海王星」合相在牡羊座。這種能量就像是「在濃霧中開跑車」，你以為前方是真愛，結果可能只是讓你暈船暈到吐的浮木。

尤其是以下這兩類人，開春後的桃花可能不是禮物，而是「劫數」！請張大眼睛，別讓這些消耗你的人，偷走你的2026。

雙魚、處女、天蠍，對愛情有「救世主情節」的受難者

爛桃花特質：裝可憐、情緒勒索、滿口夢想卻不行動的「巨嬰」

2026年的海王星能量被放大到極致，這類人最容易遇到那種「看起來很破碎、很需要被拯救」的對象。對方可能帶著一身故事出現，說他過去多慘、被前任傷多深，或是他的夢想多遠大只是懷才不遇。

因為你們天生心軟，看到對方受苦就想伸出援手。但在2026年，這種「同情心」就是爛桃花的誘餌！對方會像吸血鬼一樣，消耗你的精神、體力甚至存款，最後再拍拍屁股說：「你根本不懂我。」

避邪心法：請記得，你是要談戀愛，不是要開孤兒院。開春後如果遇到那種「需要你拉他一把」的人，請立刻轉身逃跑！

水瓶、雙子、天秤，追求「新鮮刺激」的視覺系玩家

爛桃花特質：多金人設、忽冷忽熱、滿口 AI 與新科技的「空心人」

天王星在4月進入雙子座，會讓這三類人對「不一樣、神祕、前衛」的異性毫無抵抗力。你會遇到一個跟你頻率超合、聊天超嗨，甚至讓你覺得遇到「靈魂伴侶」的人。

你們太愛「新鮮感」了！但2026年的天王星能量不穩，這類對象往往是「閃電來、閃電走」。他們可能只是想找個伴陪他玩這場科技時代的社交遊戲，今天跟你心電感應，明天就直接封鎖人間蒸發。這不是正緣，這叫「社交詐騙」。

避邪心法：10月的金星逆行會讓這些「假面情人」露出馬腳。開春後的相處請拉長觀察期，那些過於絢麗、節奏過快的關係，通常背後都藏著破財或傷心的陷阱。

2026 如何閃避桃花劫？一眼識破「爛桃花」

如果你在2026年遇到的對象符合以下特徵，請直接列入黑名單：

1. 金錢觀模糊：剛認識就跟你借錢，或暗示你幫他出資「圓夢」。 2. 關係不對等：總是在深夜才找你，或是他的社交圈對你完全保密。 3. 言行落差大：土海合相會讓一些人變得很會「吹牛」，如果對方承諾很多卻從未實現，那就是海市蜃樓。

2026年是「重開機」的一年，也是學習「設立底線」的一年。別因為一時孤單，就去垃圾堆裡撿寶。保持你的主體性，不被消耗，真正的正緣才會在下半年木星進獅子時，大方地走向你！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。