2026土海糾結「財來財去一場空？」牡羊巨蟹醫藥費增、三星座提防損友

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
圖為破財示意圖。圖／AI生成
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大家先冷靜！雖然2026年機會很多，但別忘了星象裡「土星、海王星」這對糾纏不清的組合落在衝衝衝的牡羊座，這兩顆星聚在一起，一下子給你開了賺錢發財的大濾鏡，讓你覺得什麼都能做、什麼都能投，一下子卻很容易伴隨著壓力土星馬上帶來幻滅，最後發現全是泡沫！

如果你是以下這幾類人，拜託，2026年請把錢鎖進保險箱，別聽信什麼路人甲的明牌：

第一類：被「夢想泡泡」沖昏頭的理想家 － 雙魚、處女、射手

破財雷點：你們很容易在2026年遇到或聽到一個感覺超偉大、超厲害的投資理財計畫，然後就一把梭哈進去。

警告：9月份海王星逆行回雙魚，你可能會發現之前的投資（時間與金錢）都是一場空。記住：沒有數據支持的「夢想」，在 2026年都是碎鈔機！

第二類：愛面子、被「情緒勒索」的豪邁客 － 天秤、天蠍、獅子

破財雷點：天秤往往想維持人際關係和諧，不太能拒絕別人的借錢或推銷；天蠍則可能因為伴侶或合夥人的財務黑洞被連累。

警告：10月金星逆行，那些「好朋友」推薦的理財方案最危險。這一年要學會「談錢不傷感情，但不談錢會傷錢包」！

第三類：死守著個人想法模式，或舊時代思維的保守派 － 摩羯、金牛

破財雷點：大環境都在變數位金融、AI 轉型了，如果你還在用10年、20年前的方式理財，或是不動產配置流於僵化，你可能會面臨「資產慢性縮水」。

警告：下半年凱龍星進入金牛座，暗示了全球金融結構的痛點。如果不跟著學習新工具，你的財庫會像漏水一樣，一點一滴不見。

第四類：過度衝動的「職場過勞族」－ 牡羊、巨蟹

破財雷點：牡羊今年可能會因為工作太累，想靠「花錢」來發洩情緒，或是因為判斷失誤導致職災賠償。巨蟹座則容易因為職場人際疲勞，產生情緒性超支，或因健康問題導致工作停擺。

警告：身體不好，錢財必倒。2026年你們的醫藥費或是因為過勞導致的錯誤決策，會是最大的隱形支出。

2026年下半年雖然氣氛樂觀，但「投機心態」是最大的殺手。建議所有投資都要「見好就收」，不要想賺最後一段，落袋為安才是真財富！

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運 土星 牡羊座

