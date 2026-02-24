快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

聽新聞
0:00 / 0:00

大年初九拜天公今子時即可開拜 簡式、正式祭拜攻略與禁忌看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天大年初九是天公生，命理師楊登嵙分享此日的祭祀方式與民俗習慣。圖／楊登嵙提供
明天大年初九是天公生，命理師楊登嵙分享此日的祭祀方式與民俗習慣。圖／楊登嵙提供

明天是農曆大年初九，也是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，按照習俗，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公，天公生也不例外，祭祀的時辰可從今天深夜11點，也就是「子時（當日深夜11時至隔天凌晨1時）」，祭拜方式有分簡單式與正式，民眾可依習慣祭拜，祈求一年順遂。

命理師楊登嵙說，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（初八深夜11點至初九凌晨1時），因此24日晚上11點即可開始，直到25日清晨七時為止，都可以祭祀，因天公的神格非常尊貴，越早敬供越有誠意。

拜天公祭祀方式，分述如下：

準備金紙：天金、太極金、壽金、刈金、福金（合稱「五色金」）、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

●正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升；供桌又分「頂桌」和「下桌」。

「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再繫在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔﹙紮紅紙麵線三束也可﹚，排列五果，包括香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柑橘（吉）等任取五樣。

另外任取六齋6樣，包括金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、豌豆等，前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜粿等。

●簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。

天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必須遵守：

一、祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬；

簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

三、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

四、祭祀當日禁止屠宰。

五、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

六、禁忌男人背水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

七、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天公生 神明

延伸閱讀

初九拜天公不必燒整夜 台南首度彙整37區宮廟鼓勵就近參拜

于美人親授「拜天公」全攻略！正月初九祭拜供品、3大禁忌與祝禱詞一次看懂

初九「天公生」今晚開拜…小心3大地雷 誤踩恐衰整年

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

相關新聞

大年初九拜天公今子時即可開拜 簡式、正式祭拜攻略與禁忌看這邊

明天是農曆大年初九，也是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，按照習俗，舉凡結婚、...

馬年「四生肖」不為錢發愁！事業成功、投資大賺、生活順風順水

馬年到來，誰最能抓住機遇、財源滾滾而來？有些生肖的人天生優勢明顯，無論是事業還是財運，都能一路順風，不用太拼也能過得輕鬆自在。搜狐網分享，四個馬年運勢爆棚的生肖，看看他們如何在工作、投資和生活中都得心應手。

過年N刷《甄嬛傳》！三星座女是職場宮鬥高手…她一臉溫柔帶風向

每年過年《後宮甄嬛傳》馬拉松已成必備行程，很多人就愛看嬪妃宮鬥。搜狐網分享，現實生活中有三個星座女生最擅長職場宮鬥，她們智商情商都在線，不但有能力也有手腕，不一定主動惹事，但別人想耍手段弄她們，卻也絕對不行。快看看有誰上榜？

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

丙午馬年新年到，台灣各大宮廟依循古禮，在初四迎神這天陸續抽出象徵來年運勢的「國運籤」，用以預測未來社會、經濟、政治的發展與挑戰。 不過，今年抽出的國運籤好壞摻半，9間宮廟抽出2個下下籤、2個中下

別對他們太溫柔！三星座男「天生犯賤」…妳越高冷他們越想追

都說情場如戰場，有些男生妳越熱情，他越冷；但有些偏偏相反，女生越是高冷，男生越愛不釋手。搜狐網分享，三個星座男天生喜歡挑戰高難度，太容易到手反而沒感覺，女生越有距離感，他們越想突破防線。

馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非

年節已過，來到2026馬年，什麼生肖的運勢特別好呢？命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年即將迎接福報的生肖，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。