大年初九拜天公今子時即可開拜 簡式、正式祭拜攻略與禁忌看這邊

明天是農曆大年初九，也是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，按照習俗，舉凡結婚、做大壽時都要拜天公，天公生也不例外，祭祀的時辰可從今天深夜11點，也就是「子時（當日深夜11時至隔天凌晨1時）」，祭拜方式有分簡單式與正式，民眾可依習慣祭拜，祈求一年順遂。

命理師楊登嵙說，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（初八深夜11點至初九凌晨1時），因此24日晚上11點即可開始，直到25日清晨七時為止，都可以祭祀，因天公的神格非常尊貴，越早敬供越有誠意。

拜天公祭祀方式，分述如下：

準備金紙：天金、太極金、壽金、刈金、福金（合稱「五色金」）、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

●正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升；供桌又分「頂桌」和「下桌」。

「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再繫在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔﹙紮紅紙麵線三束也可﹚，排列五果，包括香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柑橘（吉）等任取五樣。

另外任取六齋6樣，包括金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、豌豆等，前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜粿等。

●簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。

天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必須遵守：

一、祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬；

簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

三、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

四、祭祀當日禁止屠宰。

五、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

六、禁忌男人背水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

七、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。