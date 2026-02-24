快訊

馬年「四生肖」不為錢發愁！事業成功、投資大賺、生活順風順水

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成

馬年到來，誰最能抓住機遇、財源滾滾而來？有些生肖的人天生優勢明顯，無論是事業還是財運，都能一路順風，不用太拼也能過得輕鬆自在。搜狐網分享，四個馬年運勢爆棚的生肖，看看他們如何在工作、投資和生活中都得心應手。

屬虎／王者氣場 笑傲職場

屬虎的人天生有王者氣場，馬年裡在職場如魚得水。他們敏銳洞察市場，敢於挑戰傳統、創新思路，帶領團隊突破難關，升職加薪自然不在話下。加上廣泛的人脈，容易結識志同道合的朋友和實力合作夥伴，事業收入節節高升，生活輕鬆無憂。

屬龍／機會很多 舞台寬廣

屬龍的人聰明、有領導力，馬年給了他們發揮才華的大舞台。他們思維活躍、創意無限，能提出新穎方案帶動團隊進步。各種專案合作和業務拓展的機會接連而來，靠著實力和氣場，他們在事業上穩步上升，收入可觀，日子瀟灑自在。

屬猴／嗅到商機 八方來財

屬猴的人聰明機敏，適應能力強，馬年尤其容易抓住商機。他們善於投資、創業或經營，能把潛在機會轉化為實際收益。同時，人脈廣泛，各行各業的朋友都可能帶來合作機會，讓財富不斷增加，收入穩穩居高，日子輕鬆愜意。

屬豬／貴人相助 穩定蓄財

屬豬的人性格溫和、踏實努力，馬年運勢順暢。他們穩重認真，工作容易得到領導信任，事業穩步上升。人際關係良好，遇到困難有人幫忙。財運方面正財穩定，偏財亦有收穫，薪資和投資都不錯，日子富足安逸，毫無壓力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

