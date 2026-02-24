過年N刷《甄嬛傳》！三星座女是職場宮鬥高手…她一臉溫柔帶風向
每年過年《後宮甄嬛傳》馬拉松已成必備行程，很多人就愛看嬪妃宮鬥。搜狐網分享，現實生活中有三個星座女生最擅長職場宮鬥，她們智商情商都在線，不但有能力也有手腕，不一定主動惹事，但別人想耍手段弄她們，卻也絕對不行。快看看有誰上榜？
天蠍女／不動聲色 一出手就致命
天蠍女最強的是觀察力。公司裡誰在拉幫結派、誰想搶功、誰情緒不穩，她們心裡都有數。天蠍女不急著表態，而是蒐集資訊、等時機成熟再出手，一旦踩到她們底線，反擊往往精準又直接。她們不愛張揚，但每一步都是精算過的。
雙魚座／一臉溫柔 很會帶風向
雙魚女看似好說話，其實情商很高。她們懂得用溫柔包裝立場，也懂得在適當時候保持距離。面對衝突，她們不會硬碰硬，而是透過關係經營慢慢轉動風向。雙魚看得很清楚，誰是助力、誰該避開，她們的身段柔軟只是策略，不是軟弱。
處女座／很會玩規則 用細節控場
處女女走的是理性路線。對於工作的文件、數據、流程全都很清楚，絕不給人留下把柄。處女女也很清楚職場規則，知道怎樣讓自己站在制度優勢的位置。當別人還在口水戰，她們已經用成果說話。心計藏在細節裡，表面卻依舊冷靜克制。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。