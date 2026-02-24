過年N刷《甄嬛傳》！三星座女是職場宮鬥高手…她一臉溫柔帶風向

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
孫儷主演《後宮甄嬛傳》過年期間馬拉松直播播不停。圖／八大電視提供
每年過年《後宮甄嬛傳》馬拉松已成必備行程，很多人就愛看嬪妃宮鬥。搜狐網分享，現實生活中有三個星座女生最擅長職場宮鬥，她們智商情商都在線，不但有能力也有手腕，不一定主動惹事，但別人想耍手段弄她們，卻也絕對不行。快看看有誰上榜？

天蠍女／不動聲色 一出手就致命

天蠍女最強的是觀察力。公司裡誰在拉幫結派、誰想搶功、誰情緒不穩，她們心裡都有數。天蠍女不急著表態，而是蒐集資訊、等時機成熟再出手，一旦踩到她們底線，反擊往往精準又直接。她們不愛張揚，但每一步都是精算過的。

雙魚座／一臉溫柔 很會帶風向

雙魚女看似好說話，其實情商很高。她們懂得用溫柔包裝立場，也懂得在適當時候保持距離。面對衝突，她們不會硬碰硬，而是透過關係經營慢慢轉動風向。雙魚看得很清楚，誰是助力、誰該避開，她們的身段柔軟只是策略，不是軟弱。

處女座／很會玩規則 用細節控場

處女女走的是理性路線。對於工作的文件、數據、流程全都很清楚，絕不給人留下把柄。處女女也很清楚職場規則，知道怎樣讓自己站在制度優勢的位置。當別人還在口水戰，她們已經用成果說話。心計藏在細節裡，表面卻依舊冷靜克制。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 後宮甄嬛傳 職場

