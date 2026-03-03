快訊

3星座今年「貴人降臨」...巨蟹獲長輩提攜、他說需求就能得幫助

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為事業運爆發示意圖。圖／AI生成
圖為事業運爆發示意圖。圖／AI生成

在日常生活中，如果能獲得貴人的幫助，仕途想必會更加順利。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年有「貴人降臨」的星座，快來看看你有沒有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、木星星座。

TOP3 獅子座／實力發光 看見舞台

木星下半年到了獅子座，所有人都可能被看見，無論如何都要對自己的案子與作品有信心，別人就可以看到你的實力，建議不要妄自菲薄，就能獲得自己的一席之地。

TOP2 巨蟹座／社交場合 遇見貴人

巨蟹座可能會在活動或是聚餐中認識如同家人般的長輩朋友，了解你的需求，並給予你發展的機會，建議可以去多參加活動、認識各領域的人，搞不好就能遇到屬於你的貴人。

TOP1 雙子座／提出需求 就有人幫

雙子座今年只要說清楚自身的需要，肯去嘗試和相信，就能遇到願意扶持你的貴人，讓你的生活或事業更上層樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

太陽 星座運勢 木星 貴人

相關新聞

年紀越大越富貴！3大生肖老了有錢又有閒…牛倒吃甘蔗、他好人緣帶財

根據搜狐網報導，有三個生肖被認為是「老來發」的代表，年長後財運亨通，生活富足。

在日常生活中，如果能獲得貴人的幫助，仕途想必會更加順利。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年有「貴人降臨」的星座，快來看看你有沒有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、木星星座。

三個月內默默變有錢！「4大生肖」橫財爆發動起來…獎金如雪片飛來

未來三個月，生肖鼠、龍、馬、羊將迎來偏財運活躍，獎金和投資機會源源不絕。這段期間，與朋友合作或參加聚會可望激發財運，貴人相助更添助力。

「六星連線」3月運勢大洗牌！4生肖名利雙收、事業舞台大爆發

三月星空出現罕見的「六星連珠」，影響八個生肖的運勢。生肖馬、虎、鼠和龍將迎來名利雙收的好運，而猴、蛇、豬和狗則面臨挑戰，需謹慎應對風險。此消息引發廣泛關注，提醒民眾保持理性。

元宵節天官賜福！命理師曝「2黃金時段」存錢能補財：讓你旺整年

今日是元宵節，我們該做什麼事情來「補財」呢？命理專家王老師發部影片，透露在元宵節兩個時間點存錢能補足你一整年的財庫，讓你旺整年。

「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

夫妻相處中，如果能做到信任對方，便能少去不少爭執。星座專家Amadna老師在節目《命運好好玩》中分享3個願意把錢給另一半打理的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、月亮、金星、上升星座。

