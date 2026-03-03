3星座今年「貴人降臨」...巨蟹獲長輩提攜、他說需求就能得幫助

在日常生活中，如果能獲得貴人的幫助，仕途想必會更加順利。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年有「貴人降臨」的星座，快來看看你有沒有這方面的好運吧！請參考太陽、上升、木星星座。

TOP3 獅子座／實力發光 看見舞台

木星下半年到了獅子座，所有人都可能被看見，無論如何都要對自己的案子與作品有信心，別人就可以看到你的實力，建議不要妄自菲薄，就能獲得自己的一席之地。

TOP2 巨蟹座／社交場合 遇見貴人

巨蟹座可能會在活動或是聚餐中認識如同家人般的長輩朋友，了解你的需求，並給予你發展的機會，建議可以去多參加活動、認識各領域的人，搞不好就能遇到屬於你的貴人。

TOP1 雙子座／提出需求 就有人幫

雙子座今年只要說清楚自身的需要，肯去嘗試和相信，就能遇到願意扶持你的貴人，讓你的生活或事業更上層樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。