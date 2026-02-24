9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

丙午馬年新年到，台灣各大宮廟依循古禮，在初四迎神這天陸續抽出象徵來年運勢的「國運籤」，用以預測未來社會、經濟、政治的發展與挑戰。

不過，今年抽出的國運籤好壞摻半，9間宮廟抽出2個下下籤、2個中下籤，除了提醒國人謹慎行事外，更需要留意天災地變。對此，《聯合新聞網》整理全台國運籤的籤詩內容，讓您一次掌握。

文章目錄 台北大龍峒保安宮｜保生大帝

新北蘆洲湧蓮寺｜南海觀世音菩薩

台南南鯤鯓代天府｜五府千歲

苗栗玉清宮｜三聖恩主

台中大甲鎮瀾宮｜天上聖母

雲林西螺福興宮｜天上聖母

雲林北港朝天宮｜天上聖母

嘉義新港奉天宮｜天上聖母

高雄旗山天后宮｜天上聖母

台北大龍峒保安宮｜保生大帝

「歲君」下下籤：做好準備

第44首：「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室換他醒，起來無火也難當」

解籤志工、作家林恕權解釋「半夜行走時燈火突然熄滅、找不到任何辦法解決」，意指做任何事都要做好準備，否則恐會迷茫。若綜合商業、農業、漁業籤詩，就是「只要準備好可以往前邁進，但沒準備好就不要貿然前進」。

👉點此看完整報導

新北蘆洲湧蓮寺｜南海觀世音菩薩

「士」下下籤：謹慎勿草率

第60首：「抱薪救火火增烟，燒卻三千及大千；若問營謀併出入，不如收拾莫憂燃」

湧蓮寺表示，今年農業豐收、工業發展好，商的部分要靜待其變，但在「士」的部分，「執政者要警惕，做任何事情就要考慮清楚，都要謹慎，不能草率」，且由於今年是赤馬年，火上加旺，做事更要謹慎小心。

👉點此看完整報導

台南南鯤鯓代天府｜五府千歲

中上籤：十全十美

第13首：「名顯有意在中間、不須祈禱心自安、早晚看看日過後、即時得意在中間」

廟方總幹事侯賢名表示此籤可說「十全十美，今年國運一定旺」，但也強調講的是民生經濟，與政治無關，不過因為籤詩標題為「蘇秦拜相」，仍引發不少討論。

👉點此看完整報導

苗栗玉清宮｜三聖恩主

中吉籤：多行善事

第76首：「三千法律八千文、此事如何說與君、善惡兩途君自作、一生禍福此中分」

玉清宮總幹事劉基春解析，此籤核心思想是「禍福無門，惟人自招」，寓意個人行事必須依良心，為善自有善報，為惡自然會有惡果。

👉點此看完整報導

台中大甲鎮瀾宮｜天上聖母

中上籤：撥亂反正

第33首：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風；戶內用心再作福，看看雨水得相逢」

解籤老師周建男解析國運籤是「亂中求序，要撥亂反正，才有真正的福氣」，指出面對多元領域，要創意突破，是快速的一年，要亂中有序有共識，提升民氣，創造祥和社會。顏清標也表示，大家要和諧團結，才能賺錢和好生活。

👉點此看完整報導

雲林西螺福興宮｜天上聖母

中下籤：留意天災地變

第6首：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉」

廟方解析籤詩內容，提醒國人需留意天災地變，面對變局應守成為上、靜待佳音，無論遇到什麼問題，大家都要團結一致，「只要齊心行善、穩健施政，仍可在風雨之中看見轉晴契機」。

👉點此看完整報導

雲林北港朝天宮｜天上聖母

中下籤：和諧相處勿鬥爭

第32首：「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙」

蔡咏鍀表示，港運籤（國運籤）是中下籤，意味各界和諧相處，政黨間不要再鬥爭，會影響人民，希望不管哪一個政黨都能直接為百姓著想，整體來說6支公籤並不好，如水路籤看起來水夠用但不充足，連帶影響五穀，六畜籤也不理想，提醒養殖業者多注意，至於生意籤，可能要到今年底才會好轉。

👉點此看完整報導

嘉義新港奉天宮｜天上聖母

上上籤：前景可期

第26首：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時」

何達煌解讀指出，此籤寓意時機成熟、機會當前，提醒各界把握良機、積極行動。籤詩以「牡丹第一枝」象徵拔得頭籌，強調春回大地、萬事得時，只要掌握契機，前景可期。

👉點此看完整報導

高雄旗山天后宮｜天上聖母

中上籤：先憂後吉、穩中求進

第33首：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」

廟方解析此屬「先憂後吉、穩中求進」之象，雖有挑戰，但終能逢凶化吉、轉危為安。廟方表示，籤意指出，丙午馬年之國運為先審慎、後開展；先固本、後得利之象。提醒國人穩住心神、專注本業、行善積福，只要方向不偏、信念堅定，終能順流而行，迎來魚水相逢、和合共榮之年。

👉點此看完整報導

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。