別對他們太溫柔！三星座男「天生犯賤」…妳越高冷他們越想追

都說情場如戰場，有些男生妳越熱情，他越冷；但有些偏偏相反，女生越是高冷，男生越愛不釋手。搜狐網分享，三個星座男天生喜歡挑戰高難度，太容易到手反而沒感覺，女生越有距離感，他們越想突破防線。

牡羊座／越高難度 越想征服

牡羊男天生好勝、行動派，遇到高冷型對象，第一反應不是退縮，而是「我偏要試試看」。女生越冷淡，他們越覺得這是一場挑戰，他們會主動製造話題、刷存在感，想證明自己有本事讓對方動心。對他來說，追求的過程，本身就是一場刺激大冒險。

獅子座／自尊心作祟 不容拒絕

獅子男其實很在意是否被肯定。當女生對他不熱絡，他反而更想得到對方關注。高冷在他眼裡不是拒絕，而是「還沒被我打動」。於是獅子座會更大方、更主動，如孔雀開屏一般大秀魅力，只為換得女生稱讚或回應。

射手座／距離感 就是新鮮感

射手男愛新鮮、怕無聊。戀愛關係太快升溫，容易讓他們失去興趣，轉身就走，因此高冷型女生反而讓他覺得有探索空間。當女生保有界線，他會更想靠近；妳不黏，他就更黏。對他來說，帶點神祕感的互動，比直接示好更有吸引力。

