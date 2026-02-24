聽新聞
0:00 / 0:00
別對他們太溫柔！三星座男「天生犯賤」…妳越高冷他們越想追
都說情場如戰場，有些男生妳越熱情，他越冷；但有些偏偏相反，女生越是高冷，男生越愛不釋手。搜狐網分享，三個星座男天生喜歡挑戰高難度，太容易到手反而沒感覺，女生越有距離感，他們越想突破防線。
牡羊座／越高難度 越想征服
牡羊男天生好勝、行動派，遇到高冷型對象，第一反應不是退縮，而是「我偏要試試看」。女生越冷淡，他們越覺得這是一場挑戰，他們會主動製造話題、刷存在感，想證明自己有本事讓對方動心。對他來說，追求的過程，本身就是一場刺激大冒險。
獅子座／自尊心作祟 不容拒絕
獅子男其實很在意是否被肯定。當女生對他不熱絡，他反而更想得到對方關注。高冷在他眼裡不是拒絕，而是「還沒被我打動」。於是獅子座會更大方、更主動，如孔雀開屏一般大秀魅力，只為換得女生稱讚或回應。
射手座／距離感 就是新鮮感
射手男愛新鮮、怕無聊。戀愛關係太快升溫，容易讓他們失去興趣，轉身就走，因此高冷型女生反而讓他覺得有探索空間。當女生保有界線，他會更想靠近；妳不黏，他就更黏。對他來說，帶點神祕感的互動，比直接示好更有吸引力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。