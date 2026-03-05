快訊

好運來臨！3星座2026最有福氣...處女家運興旺、他遇到好姻緣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為遇到好姻緣示意圖。圖／AI生成
圖為遇到好姻緣示意圖。圖／AI生成

想獲得好運氣，心存善念、保持感恩之心必不可少。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年最有福氣的星座，不僅在身體健康，更有家運興旺、脫離單身的機會。請參考太陽、上升星座。

TOP3 天秤座／身體健康 四處玩耍

天秤座並不是一個工作狂星座，比較傾向開心的工作。今年身體非常健康，在有一定經濟基礎的情況下，建議可以拋下工作去旅遊玩樂，不一定要去奢華的地方遊玩，在能力可以負擔的範圍內玩耍就能得到很多樂趣了。

TOP2 處女座／家運興旺 一團和氣

家運包括家人之前感情和樂、身體健康。處女座是一個容易擔心家人的星座，總是出錢出力照顧家人，今年連念都不用念，家人們身體都能很健康，不需要他再操心。

TOP1 獅子座／可能脫單 心想事成

今年獅子座如果想求姻緣，非常容易獲得脫單的機會；非單身的人士與伴侶的感情也能越來越緊密，貴人運也特別旺，今年想做任何事情都能把握住，建議不要錯過難得的機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

