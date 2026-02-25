發大財！3星座今年獲財神眷顧...天蠍耕耘終成功、他名利雙收
每個人都有發財夢，不僅需要自身努力拚搏，運勢也是必不可少的條件。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年獲得財神眷顧的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 金牛座／投資有成 獲利豐厚
金牛座的人滿腦子都想著如何投資，只是缺少一些執行力，會想要等到最佳時機再入場，而錯失許多發財的機會。今年不僅有想法，更能有行動力真的去做，無論是長期投資還是擅長領域的投資，接能夠獲得滿意的收入。
TOP2 天蠍座／長期耕耘 遠方來財
天蠍座喜歡定期定額、沒有負擔的投資，用時間的複利來創造財富，今年建議去看看自己的投資帳戶，搞不好會發現你已經賺得盆滿缽滿了。此外也可能因投資國外的商品、標的獲得財富，千萬不要錯過好運。
TOP1 雙子座／神力加持 名利雙收
雙子座在今年上半年能有許多獲得財富的機會，不僅可以獲得金錢，在事業上也會有新的突破，建議主動把握機會，就會得到神明的加持與保佑，達到「名利雙收」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
