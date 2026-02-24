年初衝一波！四星座賺錢速度飛快 金牛投資有成、他大賺人脈財

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族財運爆發示意圖。圖／AI生成
搜狐網分享，有四個星座年初開始財運像是開外掛，不但事業順、財路開，連家庭氣氛都跟著升溫，快看看有你嗎？

金牛座／穩穩布局 錢自然滾進來

金牛一向走務實路線，對金錢特別有感。年初開始，他們把過去累積的人脈與經驗轉成實際成果，不亂跟風、不衝動投資，而是挑選穩健標的慢慢加碼。這種「不急但準」的策略，讓收入穩定成長。家庭方面也顧得很好，氣氛和樂，後盾穩了，財運更敢放手衝。

獅子座／氣場全開 事業起飛

獅子年初氣勢特別強，領導力和決斷力在線。工作上能帶團隊衝業績，生意場上更敢拍板定案，抓到好機會就快速出手。收入跟著水漲船高，屬於衝得快、賺得也快的類型。忙歸忙，還是會安排時間陪家人，家庭和樂也成為他們的底氣來源。

天秤座／人脈發酵 商機一波波

天秤的優勢就是人脈。年初特別容易透過朋友、合作夥伴牽線，談成新合作。資訊流通快、機會自然多，只要願意主動一點，財源就能一條條接上。更重要的是，他們懂得平衡事業與家庭，不會顧此失彼，日子過得順，錢也來得順。

射手座／敢衝敢試 開出新財路

射手最不怕改變。年初就勇於嘗試新模式、新市場，別人還在觀望，他們已經行動。創新思維讓事業找到突破口，收入自然翻倍成長。有了成績，也願意和家人分享成果，生活品質提升，家庭氛圍跟著升級。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

