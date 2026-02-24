馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非

年節已過，來到2026馬年，什麼生肖的運勢特別好呢？命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年即將迎接福報的生肖，快來看看你有沒有這方面的好運吧！

TOP1 生肖羊／水到渠成 更上層樓

今年是丙午年，屬羊的人能夠得到吉星高照、運勢也會持續上揚，因為馬跟羊剛好六合配到，如果有什麼計畫或想做什麼事，今年都可以試試看，大膽去嘗試就能夠更上層樓，財運方面也會隨之增加。

TOP2 生肖豬／禍去福來 是非遠離

去年屬豬的人運勢非常差，做什麼事情都不順，今年運勢豁然開朗，能夠在平穩中穩穩地提升，並遠離去年種種不利的是非，一切順順利利，得到你夢寐以求的事物。

TOP3 生肖蛇／吉星高照 福報頻傳

屬蛇本身是丙的緣故，其暗祿都落在蛇的身上，運勢上平穩中帶有驚喜，不管是事業發展還是際遇蛻變都會很好，做每件事都很順利，感情、財富也能迎來很好的成績，雖然生活會變得比較忙、但會感到很快樂。

