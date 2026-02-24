祿存星庇佑！年後「四生肖」不爭不搶就有財…蛇專業變現、他要加薪了
紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，在紫微斗數中，祿存星不是暴起暴落的偏財星，而是一顆「把錢留住」的星曜。祿存星的能量留住資源、肯定付出，而帶來被提拔、被引導、承接財運的福氣。祿存星的影響，在農曆正月後特別明顯，四大生肖更是不爭不搶，財氣就大爆發。
生肖蛇／專業變現 錢自己找上門
祿存對蛇而言，財運與個人定位綁得很緊。當專業與判斷力被信任，機會自然靠近。這一年不必主動爭奪，反而因為穩定與自持，被賦予更好的條件。更重要的是「少犯錯」——避開風險、守住成果，收入結構逐步優化。
生肖牛／穩扎穩打 升官又加薪
牛的財運來自位置與責任。努力開始被制度看見，升等、加薪、長約機會增加，雖非爆發型，但穩定度明顯提升。祿存讓「該你的」不會流失，只要按部就班站穩崗位，錢自然留下來。
生肖兔／不再焦慮 收入更穩定
兔在正月後，對金錢的焦慮下降，理性回歸。當不再急著證明自己，反而吸引到更合適的收入模式與支持力量。這種財運內斂卻長遠，重質不重量，越穩越有感。
生肖雞／財務結構升級 收入優化
雞迎來財務結構調整期。可能被提拔、被信任，接觸更核心資源，原本的收入模式也出現優化機會。這不是一次性進帳，而是效率提升、變現能力升級，財源自然水到渠成。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。