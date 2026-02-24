祿存星庇佑！年後「四生肖」不爭不搶就有財…蛇專業變現、他要加薪了

紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，在紫微斗數中，祿存星不是暴起暴落的偏財星，而是一顆「把錢留住」的星曜。祿存星的能量留住資源、肯定付出，而帶來被提拔、被引導、承接財運的福氣。祿存星的影響，在農曆正月後特別明顯，四大生肖更是不爭不搶，財氣就大爆發。

生肖蛇／專業變現 錢自己找上門

祿存對蛇而言，財運與個人定位綁得很緊。當專業與判斷力被信任，機會自然靠近。這一年不必主動爭奪，反而因為穩定與自持，被賦予更好的條件。更重要的是「少犯錯」——避開風險、守住成果，收入結構逐步優化。

生肖牛／穩扎穩打 升官又加薪

牛的財運來自位置與責任。努力開始被制度看見，升等、加薪、長約機會增加，雖非爆發型，但穩定度明顯提升。祿存讓「該你的」不會流失，只要按部就班站穩崗位，錢自然留下來。

生肖兔／不再焦慮 收入更穩定

兔在正月後，對金錢的焦慮下降，理性回歸。當不再急著證明自己，反而吸引到更合適的收入模式與支持力量。這種財運內斂卻長遠，重質不重量，越穩越有感。

生肖雞／財務結構升級 收入優化

雞迎來財務結構調整期。可能被提拔、被信任，接觸更核心資源，原本的收入模式也出現優化機會。這不是一次性進帳，而是效率提升、變現能力升級，財源自然水到渠成。

