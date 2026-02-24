毛小孩可以點光明燈？ 命理師：可點！留意5大民俗習慣即可

台灣社會步入少子化，但飼養寵物的「毛小孩」家長越來越多，也把寵物當成家庭的一員，近來也流行替毛小孩點光明燈，命理師楊登嵙說，依佛教「眾生平等」的看法，動物也是有情感、有知覺的眾生，按照民俗習慣，替寵物點光明燈並無不可，只需留意一些民俗習慣即可。

命理師楊登嵙說，現代人飼養寵物的比例越來越高，從常見的狗、貓、小鳥、兔子、老鼠、烏龜、爬蟲類等都有人飼養，飼養寵物變成情感上的寄託和陪伴，寵物就是家中成員的一分子，很多民眾到廟裡拜拜時，都會一併為家人和家中毛小孩或寵物祈福。

楊登嵙說，台灣有越來越多的宮廟，聽到了信眾的心聲，不僅為寵物設計專有的平安符，每年中元普渡時也會特別普渡往生的動物靈魂；此外，每年年初大家都會為家人點光明燈、藥師燈祈福，現在，也讓家中的毛小孩或寵物一樣可以享有神明的庇護。

為寵物點光明燈要注意的禁忌:

一、不為去世的寵物點光明燈：光明燈是為「活寵物」祈福，不適用於過世的寵物，所以不得為死去的寵物點光明燈。若想為過世的寵物超渡，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

二、資料要詳細正確：寵物名字、地址、種類（貓、狗、鳥等）、生日至少有出生年，有年月日越詳細正確越好。

三、不可熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

四、可以為寵物點的燈有光明燈、藥師燈、太歲燈。

五、不可用人名隱瞞，偷偷到沒有提供寵物光明燈服務的宮廟點寵物光明燈，因為，寵物的保護神不一樣。

若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。藉由點光明燈的功德，獲得神佛菩薩的加持保佑，讓寵物消災解厄、健康平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。