初九「天公生」今晚開拜…小心3大地雷 誤踩恐衰整年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為拜拜示意圖。圖／本報資料照
圖為拜拜示意圖。圖／本報資料照

今天是大年初八，明天（三）是「初九天公生」玉皇大帝生日，民俗專家廖大乙提醒，別忘了要「拜天公」，從今晚11時（子時）起就能著手祭拜，但禁用葷食，以素供品誠心敬拜，別誤踩地雷而褻瀆天公，才不會開運不成，還恐衰整年。

廖大乙指出，春節連假雖已結束，但依傳統習俗，農曆新年到正月十五元宵節才算告一段落。而正月初九為天公生，在道教信仰中，玉皇大帝居於天庭最高位階，統領諸神，掌管人間禍福吉凶，地位崇高，其聖誕應以隆重儀式祝壽祈安。

由於，玉皇大帝的地位尊貴，相傳其聖誕就以陽數之首「一」及陽數之極「九」為結合而成，象徵至高無上，形成正月初九「天公生」要幫玉皇大帝祝壽的習俗。依慣例，拜天公從初八晚上11時子時起即可燃鞭炮慶祝，並備以素果供品敬拜。

廖大乙說，今年農曆正月初九在2月25日，已是上班日，民眾若擔心工作忙碌，白天沒時間祭拜，其實今晚11時（子時）起就能著手拜天公。若明天來不及或忘記，也不用太擔心，因此在元宵節前皆可補拜，且時間彈性，每天隨時都能拜。

而拜天公雖不拘泥時間，可以選擇到有供奉玉皇大帝的廟宇，也可在自家門前向天朝拜。但他提醒，祭拜前仍須留心別誤踩地雷，尤其拜天公講求心靈清淨，祭拜前宜齋戒沐浴、端正儀容，誠心祈願，不宜嬉笑喧嘩或態度輕慢，以示敬重。

他表示，拜天公在傳統禮儀上，最好能行三跪九叩大禮，叩拜後雙手合十稟報祈求事業順利、學業進步、身體健康等心願。最忌諱披頭散髮、口出穢言，尤其供品也不得為葷食，應用素食供品，違反這3大地雷等同褻瀆天公，恐受罰衰整年。

素食供品上，建議可準備紅圓、發糕、年糕、生仁、紅豆、米荖、花生等年節食品，或選用蘋果、鳳梨、柑橘、柿子等帶有吉祥寓意的水果。祭拜時先誠心向天敬祈國泰民安、風調雨順，之後再祈求個人馬年行運、招財添福，凡事亨通順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜天公 供品 元宵節

