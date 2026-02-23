丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...

網路流傳今年歲次丙午，生肖馬是火馬、赤馬，因為很紅所以不宜更紅，很多人盡量不穿紅色、保持低調，避免火燒太旺。民俗學者和專家認認衣著顏色與個人八字相關，跟今年火德鼎盛無關，反而赤馬讓萬物領受火的光明，同時不忘上善若水的永恆法則。

退休教授也是民俗學者胡瀚平今指出，有人把今年運大刼說的很可怕，應是幾乎沒看懂年運裡地支藏干、既濟未濟卦、三元九運要合看納音天河水；一個甲子的水年運大凡有澗下水、泉中水、長流水、大海水、天河水、大溪水。

胡瀚平表示，今年赤馬、明年紅羊正是天河水，天河水取象「銀漢倒瀉、天漿潤物」，非凡間之水，其性「清而不寒，高廣無涯」，所以今年表面火旺之年，實藏結構重組（金）與智慧沈澱（水）的深層機遇，需以「天河水」的智慧為舟楫，才能渡越「陽極生變」之險，成就「光明久照」之功，建議命局喜火者宜乘勢進取，命局忌火者當修「天水涵養」之功，以靜制動。

胡瀚平又表示，丙午年的火德鼎盛不是造就完美終點，而是開啟「火文明」新時代序幕，天河水在此間的真正作用，是讓萬物領受火之光明時，不忘「上善若水」的永恆法則。

民俗專家蒲慶峰表示，服飾顏色與個人八字有關，缺木者常穿綠色，缺土者多穿黃色或藍色，缺金者可穿白色，缺水者不妨穿黑色，缺火者就穿紅色，，並非所有人赤馬年都不能穿紅色系列衣服，網路流傳忌穿紅色或穿錯、做錯會招致衰運純屬無稽之談，今年任何人穿紅衣不會太過熾熱影響運勢。

蒲慶峰說，今年屬於未濟卦，上火下水，水剋火，因此年運不算好，正月、二月氣候不穩定，體質虛弱者要注意健康，到了國曆七月恐有來勢洶洶的天然災害，農漁牧都要做好準備來降低災損。