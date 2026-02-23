快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
網路討論今年赤馬年能不能穿紅色衣服，商家照樣展售紅色衣服還加印吉祥話討吉利。記者簡慧珍／攝影
網路討論今年赤馬年能不能穿紅色衣服，商家照樣展售紅色衣服還加印吉祥話討吉利。記者簡慧珍／攝影

網路流傳今年歲次丙午，生肖馬是火馬、赤馬，因為很紅所以不宜更紅，很多人盡量不穿紅色、保持低調，避免火燒太旺。民俗學者和專家認認衣著顏色與個人八字相關，跟今年火德鼎盛無關，反而赤馬讓萬物領受火的光明，同時不忘上善若水的永恆法則。

退休教授也是民俗學者胡瀚平今指出，有人把今年運大刼說的很可怕，應是幾乎沒看懂年運裡地支藏干、既濟未濟卦、三元九運要合看納音天河水；一個甲子的水年運大凡有澗下水、泉中水、長流水、大海水、天河水、大溪水。

胡瀚平表示，今年赤馬、明年紅羊正是天河水，天河水取象「銀漢倒瀉、天漿潤物」，非凡間之水，其性「清而不寒，高廣無涯」，所以今年表面火旺之年，實藏結構重組（金）與智慧沈澱（水）的深層機遇，需以「天河水」的智慧為舟楫，才能渡越「陽極生變」之險，成就「光明久照」之功，建議命局喜火者宜乘勢進取，命局忌火者當修「天水涵養」之功，以靜制動。

胡瀚平又表示，丙午年的火德鼎盛不是造就完美終點，而是開啟「火文明」新時代序幕，天河水在此間的真正作用，是讓萬物領受火之光明時，不忘「上善若水」的永恆法則。

民俗專家蒲慶峰表示，服飾顏色與個人八字有關，缺木者常穿綠色，缺土者多穿黃色或藍色，缺金者可穿白色，缺水者不妨穿黑色，缺火者就穿紅色，，並非所有人赤馬年都不能穿紅色系列衣服，網路流傳忌穿紅色或穿錯、做錯會招致衰運純屬無稽之談，今年任何人穿紅衣不會太過熾熱影響運勢。

蒲慶峰說，今年屬於未濟卦，上火下水，水剋火，因此年運不算好，正月、二月氣候不穩定，體質虛弱者要注意健康，到了國曆七月恐有來勢洶洶的天然災害，農漁牧都要做好準備來降低災損

馬年 網路 災損

延伸閱讀

中過去5年加速製造核潛艇 年度下水數量首度超美

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童溺斃 租船業者涉過失致死5萬元交保

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

小S、柯比、林青霞、巴菲特都屬馬！「馬到成功」有哪些人格特質？

相關新聞

丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...

網路流傳今年歲次丙午，生肖馬是火馬、赤馬，因為很紅所以不宜更紅，很多人盡量不穿紅色、保持低調，避免火燒太旺。民俗學者和專...

唐綺陽星座運勢週報：射手工作別鑽牛角 天秤感情有利新緣

本週火星衝刺在水瓶，網路紛爭衆多，政治局勢動盪、變化頻繁，當心刀火燙傷，注意用火安全，受水逆影響，3C產品容易故障。水逆雙魚，溝通方式過於感性，易產生溝通不良或疏漏，需多花心思確認細節。金星與水逆合，對於認知上的誤解，要用包容友善的態度，可將誤會解開。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

剛過完年，你是不是還在想念被窩？別賴床了，因為本週的財運正在重新分配！這週是農曆年後第一個完整的戰鬥週，根據最新的運勢雷達，有幾組特定的「血型+生肖」完全沒有收假症候群，反而像是充飽電的電池，一上工就電力全開。他們的財運來自於比別人更早清醒的腦袋，以及那股「我想賺錢」的強烈慾望。不管你是想談新案子，還是想在春酒抽大獎，這份名單絕對讓你信心爆棚。快來看看是誰能在開春第一週就搶得頭香，把別人的紅包錢都賺回來！

每日星座運勢／金牛做有挑戰的事務 能提升能力喔

2026-02-23牡羊座短評：對感情有些心不在焉。【整體運】約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。

初六大樂透加碼！四生肖財運噴發、幸運彩券行在這方位

2月22日是大年初六！！大樂透加碼，12生肖運勢特報一次看。刮刮樂財神方位在正西方，建議下注可找住家西方彩卷行。

一命二運三風水 開工前用「九宮飛星圖」布下一年好運氣

今天是大年初六，不少公司行號已在初五開工迎財神，命理師楊登嵙說，俗語有云「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書」，開工前可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。