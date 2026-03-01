殺破狼週運勢／巨蟹經濟富裕很多 雙魚情人終成眷屬

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會獲得法律相關從業人士的幫助，解決掉一些糾紛。某些白羊座會跟一些邊緣人因為相同興趣，成為志同道合的朋友。

感情運方面，金星進入命宮，與海王星、土星合相，和某個人頻繁地在通訊，或是有很多肢體上的接觸，關係變得曖昧，愛情若有似無的萌芽起來。感情穩定的白羊座，則是在精神上獲得滋潤，春風滿面。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作會有大幅度調動，轉換到新的單位服務。某些白羊座則是在此時辭掉工作，或是遭到資遣，需要另覓它職，到新的領域發展。

健康運方面，金星進入命宮，與海王星、土星合相，當心著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎。筋骨、牙齒、皮膚有些問題，需要長時間矯治、復健。火星進入精神宮位，睡眠狀況較差，每天都感到疲倦。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作只要一個人就可以完成，很多事情都能自行決定。某些金牛座則是需要長時間熟悉一些法條，替他人整頓許多繁瑣的事宜。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，想學習新的語言、技術或知識，可找到優秀的老師指導。還是學生的金牛座，會選修到比較有前瞻性的科目，並在短時間內獲得學分。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到天王星影響，與某些人一起合作，價值觀有明顯落差，常因此產生摩擦，不太愉快。水星在人際關係宮位逆行，某些金牛座會有來自老朋友的邀約，卻覺得社交過度耗費精神與體力。

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，發生了一些事，會意識到自己喜歡的人是個渣男（女），自己不過是他眾多曖昧對象的一個人，會痛下決心離開這段關係。某些金牛座則是被情感對象封鎖，自己也不知道做錯了什麼。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，工作待遇會有所提升，收入增加，經濟狀況更為富裕。某些雙子座則是多了賺錢的管道，讓自己的生活可以過得更為舒適。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會很隨性的買了機票，到一個陌生的城市獨旅，享受異國風情。某些雙子座正準備移民、留學、到外地工作，脫離目前一灘死水的生活。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，火星又進入到志業宮位，辦公室重要的電子器材故障，許多文件無法處理，工作堆積如山。職場氣氛不佳，上司與下屬經常發生衝突，感到倦勤。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與海王星、土星齊聚，有人突然贈送一些禮物，或是利用一些方式接近你，當心對方的動機不單純，會要你加入投資群組，或是推銷保險或直銷產品。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的冥王星相位良好，可把過去積欠的一大筆債務清償掉，經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的巨蟹座，重新佈局之後，會慢慢累積財富，等待適當的時機再獲利了結。

工作運方面，金星進入志業宮位，與海王星、土星合相，會在此時升任主管職，待遇也受到了調整，經濟會富裕很多。某些巨蟹座則是找到新的發展領域，成功轉職，挑戰更有前瞻性的工作。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，同時火星也進入了遠行宮位，需要到外地出差，執行十分困難的任務，壓力山大。某些出去海外旅行的巨蟹座會因為當地氣候不佳，或是遇到交通問題，敗興而歸。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具故障頻頻，需要換新了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路、或是搭乘大眾運輸系統，容易遇到冒失的司機，造成傷害，需特別注意安全。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，對喜歡的人表現出一點佔有慾，對方才意識到你對他的感情。某些獅子座會和曖昧對象發生親密關係，確認兩人之間的感覺，順利交往。

學業運方面，金星進入學業宮位，與海王星、土星合相，開學後會和指導者決定好要研究的論文，信心滿滿，充滿幹勁。某些獅子座則是選修到很有興趣的課程，對未來比較有方向感。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，當心詐騙事件，存了很久的錢，會因此血本無歸。某些獅子座的帳戶莫名其妙被銀行鎖定，無法提領現金與轉帳，必須要親自跑一趟銀行，辦理一些程序才能解鎖。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與太陽、逆行的水星齊聚，過去治療痊癒的痼疾再度復發，覺得厭世。當心病毒感染，引發呼吸系統不適。並要小心血光之災，發生意外傷害的機率較高。室內外溫差大，注意心血管方面的問題。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與海王星、土星合相，分期付款的帳單終於清償，經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的處女座，一直沒有起色的投資標的，指數突然上揚，可選在適當的時機出脫，獲利了結。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，突然發現在過去同班的同學成為某個領域的名人，覺得與有榮焉。某些處女座遇到麻煩的事情，會有貴人伸出援手幫忙，覺得感恩。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到進入夥伴宮位的火星影響，一起出國的旅伴是個大雷包，經常做出令你困擾的事情，或是兩人想去的地方不一樣，會因此不歡而散。

健康運方面，月蝕發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題，可能需要動手術，金星進入疾厄宮位，與土星、海王星合相，容易著涼感冒，喉嚨發炎。某些慢性疾病發作，需要長期治療。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與土星、海王星合相，曖昧對象表現出對你體貼與在乎的樣子，戀情有明朗化的趨勢，但雙方之間有一些鴻溝無法越界，這段戀情既是甜蜜卻又痛苦。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，水星又在工作宮位逆行，辦公室重要的電子器材嚴重故障，職場一團混亂，有許多文件不斷來回修正，常常要加班才能把工作量消化完畢。

健康運方面，火星進入健康宮位，與逆行的水星、太陽齊聚，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，容易著涼感冒，引發呼吸系統不適，注意室內外溫差，避免引發心血管方面的問題。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到火星影響，某個昂貴的生活用品壽終正寢，需要換新，只能選擇分期付款購買，每個月負擔加重。有投資習慣的天秤座，標的物受到不可預期的事件影響，突然大跌，帳面損失慘重。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，火星進入戀愛宮位，水星又在戀愛宮位逆行，和前任情人最近再度聯絡見面，為的是解決生理上的需求，也可能有復合的想法，但雙方之間卻始終有一些問題難以跨越。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，目前人已經在異國留學、交換學生、打工渡假、外派工作、生活，一切進行順利。某些天蠍座會不斷需要到外地出差、或是不停地在世界各地旅行，十分愜意。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，與火星、海王星合相，正在找尋新工作的空窗期，生活很悠哉，卻也感到茫然、不知所措。工作穩定的天蠍座，工作量暫時很輕鬆，卻會莫名地感到焦慮或恐慌。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，和某個朋友有些不愉快，可能彼此封鎖對方，再也不相往來。某些天蠍座則是聽聞認識的人突然撒手人寰，心中無限感慨。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與海王星、土星合相，與喜歡的人關係突然曖昧了起來，雙方會經常打電話聊天，也會相約出門吃飯，卻沒有進一步發展的表示。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會獲得一筆保險理賠，或是補償性的資金，大幅改善經濟狀況。有投資習慣的射手座，標的物指數穩定上揚，資產大幅提升。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，在職場不斷有突發狀況，被迫要去收拾他人的爛攤子。某些射手座經常需要臨時出差或是跑外務，每天都十分勞累。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，同時水星在家宅宮位逆行，注意居住空間電器、爐火的使用，同時當心門戶安全，容易被宵小入侵。某些射手座與親人溝通不良，家中氣氛不佳。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的冥王星相位良好，對於金錢的使用更為節制，可存下一大筆資金。某些摩羯座會購買到很想要的限量商品，除了價值會翻漲，重要的是它對你帶來的意義。

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，單身者週遭會有條件不錯的追求者，對方會以結婚為前提的慎重心態想和你交往。某些摩羯座正在籌備人生大事，與心愛的人共結連理。

本週須注意的部分

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，同時水星在旅遊宮位逆行，旅遊時經常發生突發狀況，當心遺失貴重物品，或是因為天氣、交通因素，受困在某些區域，取消行程。

交通運方面，火星進入交通宮位，同時水星在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，維修保養費用驚人。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論步行或搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，到新的單位報到，職場氛圍友善，待遇也令你滿意，會希望長久待下來。工作穩定的水瓶座，能力受到週遭的人肯定，成為公司不可或缺的人才。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，投資理財要謹慎，當心被詐騙，造成大量財損，某些水瓶座戶頭被列為警示帳號，無法提款與轉帳，必須要去銀行重新辦理與說明。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要當心婦科方面的問題，嚴重的話甚至需要動手術治療，並且需要支付十分昂貴的醫療費用。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，住宅會有突發狀況需要修繕，修繕的費用不便宜。某些水瓶座則是被新搬來的鄰居發出的噪音吵得不得安寧，甚至因此與對方起衝突。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星持續在命宮逆行，同時在戀愛、子女宮位的木星相位良好，與曾經深愛的人重逢，雙方都有意復合，兩人有情人終成眷屬。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，會有計畫的生育小孩，或是收養寵物。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與土星、海王星合相，會有一筆外快報酬入帳，解決燃眉之急，經濟寬裕許多，某些雙魚座則是薪資被微調，對改善生活狀況不無小補。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入命宮，與逆行的水星、太陽齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，容易著涼感冒，或被病毒感染，造成呼吸系統不適，一旦生病，將會花較長的時間才能復原。並需注意心血管方面的問題。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到在命宮的火星影響，出門在外，需注意突發事件發生，行程被迫中斷，或是更改，十分掃興。某些雙魚座到人生地不熟的區域，水土不服，容易生病。

