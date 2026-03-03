元宵前後誰最旺？「3生肖」運勢衝上巔峰 特別能得天助

2026年元宵節前後，月令開始轉換，氣運隨之波動，每個人的氣場也將出現變化，有些生肖在此時節，特別能得天助，迎來新的契機，在不同方面有新的發展，一起來看看在元宵前後，運勢最強的生肖。

第三名：生肖猴

喜愛自由又浪漫的屬猴人，在元宵前後這段時間，個人魅力不斷提升，同時社交活動也會變得比較活耀，因此個人的桃花運勢將蓬勃發展，能夠遇到許多讓自己心動的對象，但須分清楚是真心的情感還是曖昧的誘惑，可別一股腦的處處留情，以免惹來感情糾紛，只要自己好好認真的對待情感，不要三心二意，很快就有機會遇到真愛，共譜一段甜蜜戀曲。

第二名：生肖兔

個性溫和善良的屬兔人，在元宵前後這段時間，人際關係相當不錯，貴人運強，特別容易在關鍵時刻，得到賞識或是新的合作機會，可以主動提供構想或是創意，有機會被委以重任，在工作事業上能夠有新的突破發展，若是過去有難以跨越的困境，也能夠重新啟動，發展出一番新氣象，建議屬兔人把握這段時間，切勿過度保守，只要勇敢積極，好運將隨之而來。

第一名：生肖雞

最愛研究調查，做事講求效率的屬雞人，在元宵前後這段時間，個人的靈敏度極高，在許多事物上都能掌握先機，加上他們善於觀察研究的性情，甚至能達到未卜先知的能力，尤其在投資理財上，會有絕佳的判斷力，精準的眼光，在短時間內獲取大量收穫，替自己在開春後先大賺一筆，拔得好彩頭，但記得不要貪心，應見好就收，才能常保不敗之地。

