唐綺陽星座運勢週報：射手工作別鑽牛角 天秤感情有利新緣

剛過完年，你是不是還在想念被窩？別賴床了，因為本週的財運正在重新分配！這週是農曆年後第一個完整的戰鬥週，根據最新的運勢雷達，有幾組特定的「血型+生肖」完全沒有收假症候群，反而像是充飽電的電池，一上工就電力全開。他們的財運來自於比別人更早清醒的腦袋，以及那股「我想賺錢」的強烈慾望。不管你是想談新案子，還是想在春酒抽大獎，這份名單絕對讓你信心爆棚。快來看看是誰能在開春第一週就搶得頭香，把別人的紅包錢都賺回來！

2026-02-23 07:46