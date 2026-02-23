唐綺陽星座運勢週報：射手工作別鑽牛角 天秤感情有利新緣

快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。圖／唐綺陽提供
唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報2/23-3/1】

星象影響：火星衝刺中、水逆雙魚、金星與水逆合

本週火星衝刺在水瓶，網路紛爭衆多，政治局勢動盪、變化頻繁，當心刀火燙傷，注意用火安全，受水逆影響，3C產品容易故障。水逆雙魚，溝通方式過於感性，易產生溝通不良或疏漏，需多花心思確認細節。金星與水逆合，對於認知上的誤解，要用包容友善的態度，可將誤會解開。

12星座個別影響：

獅子：事業需向前看別再懷舊，感情直覺準確可挽回

處女：自我要求高容易內耗，感情避免內耗影響關係

射手：工作別鑽牛角尖視野受限，感情別太固執阻斷機會

雙魚：當心身心過勞顧好健康，感情承擔過多吃力不討好

金牛：工作心不在焉影響表現，感情迷糊可愛桃花旺

雙子：花心思補強舊事更完善，感情對象捉摸不定待觀察

巨蟹：看似表面順利實有隱憂，感情受歡迎卻易患得患失

天秤：新方案不得主控需放鬆，感情有利新緣不利舊情

牡羊：工作表現亮眼有升官運，感情桃花多卻沒興趣

天蠍：與外國事務緣分強，感情聚少離多或不來電

魔羯：貴人運佳需細心經營，感情男女運勢大不相同

水瓶：職場遇強勢對象不留情面，感情雞同鴨講不解風情

