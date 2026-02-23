本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

剛過完年，你是不是還在想念被窩？別賴床了，因為本週的財運正在重新分配！這週是農曆年後第一個完整的戰鬥週，根據最新的運勢雷達，有幾組特定的「血型+生肖」完全沒有收假症候群，反而像是充飽電的電池，一上工就電力全開。他們的財運來自於比別人更早清醒的腦袋，以及那股「我想賺錢」的強烈慾望。不管你是想談新案子，還是想在春酒抽大獎，這份名單絕對讓你信心爆棚。快來看看是誰能在開春第一週就搶得頭香，把別人的紅包錢都賺回來！

TOP 5：血型O型 + 生肖屬虎

O型屬虎的朋友這週展現出強大的「掌控力」，年後開工大家還是一盤散沙，只有你像定海神針一樣穩住大局，這種領袖氣質會轉化為實質的財富，特別是在需要做決策或管理的時候，你的判斷就是金錢。如果你是「人力資源或獵頭顧問」，這週你看人的眼光準到發亮，能成功媒合到高端人才或幫公司找到急需的戰力，這筆佣金或績效獎金絕對少不了；從事「專案經理或工頭」的話，面對年後缺工或進度落後的狀況，你能迅速調度資源解決問題，讓業主對你刮目相看，甚至主動提出要加碼後續的合作案；若身為「連鎖店長或加盟主」，這週你策劃的開工促銷活動，有機會可以精準地打中消費者心理，讓店門口大排長龍，營業額直接開出紅盤。建議換個新髮型或穿件新衣服，新氣象會帶動新財運。

TOP 4：血型B型 + 生肖屬羊

B型屬羊的朋友這週的財運關鍵字是「合作」，單打獨鬥太累了，這週你們只要開口求助或與人配合，就能發揮「1+1>2」的賺錢效應，身邊的朋友或同事就是你的財神爺，跟著大家一起衝就對了。若你是「百貨專櫃或銷售人員」，這週你的親和力無敵，客人跟你聊著聊著就買了一堆原本沒打算買的東西，那種像是朋友般的推薦方式，讓你的業績默默衝到全樓層前幾名；身在「公關活動或媒體業」的朋友，年後的第一場活動雖然繁瑣，但你會遇到非常給力的合作夥伴，讓活動辦得有聲有色，後續的商業合作機會也會因此源源不絕；如果是「醫療護理或長照」領域，你的細心照顧會贏得家屬的高度信任，這週可能會收到家屬送來的禮盒或是實質的感謝紅包，讓你心暖荷包也暖。建議多請同事吃點小零食，分享越多回饋越多。

TOP 3：血型AB型 + 生肖屬馬

AB型屬豬的朋友這週走的財運路線是「優雅賺錢法」，你們不需要流血流汗，而是靠著敏銳的直覺和好人緣，在輕鬆的氛圍中就把錢賺了，這週特別容易有「意外之財」或是「輕鬆的兼差」找上門。假設你是「室內設計或美編」，這週腦袋裡的燈泡會狂亮，隨手畫出的草圖都能讓業主驚艷不已，不但稿子一次過，還可能因為品質太好而被介紹給更多大客戶；從事「餐飲研發或咖啡師」的話，你隨興特調的新口味可能會意外爆紅，吸引大批嚐鮮客上門，讓店裡業績翻倍，老闆開心到直接發紅包給你；對於「自由撰稿人或翻譯」來說，這週會接到那種期限寬鬆但稿費優渥的神仙案子，讓你能邊喝下午茶邊工作，心情好錢包也跟著飽滿。建議在辦公桌上放個綠色植物，看著舒服運氣會更旺。

TOP 2：血型O型 + 生肖屬馬

O型屬馬的朋友，這週完全沒有收假症候群，你們全身充滿了「我要賺錢」的野性，那種衝勁配上這週的好運，讓你不管做什麼都像開了外掛一樣順手，財運是靠著你的積極爭取而來的，跑得越勤賺得越多。如果你是「房屋仲介或汽車銷售」，這週別人在喝咖啡聊八卦，你已經帶著客戶看房試車了，這種積極度會讓你成交一筆讓同事羨慕嫉妒恨的大單；身為「健身教練或體育培訓」的一員，年後想減肥還債的人潮湧現，你的熱情剛好能感染這些學員，賣出的課程堂數可能會創下你個人的新高紀錄；若是在「科技新創或網路行銷」領域，你提出的大膽點子正好切中市場痛點，老闆或投資人會對你的提案點頭如搗蒜，預算立刻撥下來讓你大展身手。建議每天早上對鏡子喊一聲加油，氣勢強了錢就來了。

TOP 1：血型A型 + 生肖屬狗

本週A型屬狗的朋友簡直是「人體印鈔機」的化身，當別人還在適應開工節奏時，你已經把工作排得井井有條，財運來自於你那種「不失誤就是賺」的強大氣場，老闆和客戶看到你就覺得安心，訂單自然往你這裡塞。若身在「會計財務或銀行業」，這週你的鷹眼會發揮極致，能從一堆亂七八糟的報表中抓出關鍵錯誤或省稅細節，這種專業度會讓長官把你當成寶，獎金指日可待；從事「物流倉儲或運輸」的朋友，在年後貨運大塞車的混亂中，只有你能規劃出最順暢的路線，這種高效率的表現會讓你收到額外的津貼或客戶的實質感謝；假如你是「精密製造或工程師」，這週手氣順到不行，良率高產能穩，順利解決一個卡很久的技術難題，讓專案獎金提前入袋。建議開工第一週多喝溫水，保持冷靜腦袋會更靈光。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。