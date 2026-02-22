一命二運三風水 開工前用「九宮飛星圖」布下一年好運氣

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
2026年九宮飛星圖。圖／楊登嵙提供
今天是大年初六，不少公司行號已在初五開工迎財神，命理師楊登嵙說，俗語有云「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書」，開工前可先檢視辦公室與居家風水，拿出今年的「九宮飛星圖」，運用磁場變化，趨吉避凶，讓今年好運旺來。

命理師楊登嵙說，今年可依照自己的需求願望，求桃花、感情、財運、考運、平安、健康、事業，利用「九宮飛星圖」與羅盤，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方。

2026年旺運方位，分述如下：

◎求桃花、感情：中央桃花位

「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，可在此位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。

但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

◎求財運：東方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

◎求考運：東北方文昌星

「文昌星」主宰文昌、考試、智慧可用四支毛筆用紅線串連，並用紅色紙書寫該人的姓名、出生年月日，吊掛在該位置，或擺設綠色植物一盆，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力，公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。

◎求平安：南方瘟神

「五黃星」又稱「瘟神」主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。

若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。

◎求健康：西北方病符星

「病符星」主宰健康、疾厄，健康是要平時加以運動、保養、調適，若此「病符星」位在床位時，可用金、銅等金屬製的葫蘆來加以改善制化，而且葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才能達到「收煞」之效。

◎求事業：東南方官祿星

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高升、升官發財的人，可在此方位，擺設擺設五帝錢或木雕的，馬不可臥趴，要站立或奔跑。

馬頭若朝內擺是招財，適合四腳站立、馬背上馱有寶物或錢幣的馬，寓意財富、才華與好消息進入家門或辦公室。

馬頭朝外是求事業，適合前腳高舉、作奔騰狀的「驛馬」，象徵「驛馬星動」、外出打拼、業績提升、升官發財，適用於業務工作或需常出差的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 財運

