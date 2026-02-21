2026火馬年開工大吉！「12星座職場生存指南」、開運小撇步一定要看

揮別美好的春節連假之後，2026火馬年正式起跑，又到了收心焦慮的時刻。今年開工日正好緊跟著水逆前兆，如果不想一開工就氣場全亂，重點不是拚命，而是「找回節奏」。

這份「12星座職場生存指南」請收好，還有2026開工開運小撇步一定要牢記：

幸運穿搭：2026為火馬年，開工當天忌穿全黑。建議搭配紅色、白色、金色飾品或單品。

數位開工：如果是遠距工作者，建議在吉時（2/23早晨7:00～11:00）打開電腦整理桌面，象徵啟動年度財氣。

開工供品： 準備一點甜食（糖果、巧克力）放在辦公桌，據說能讓職場貴人對你更有好感。

★牡羊座

開工關鍵字：別衝太快

●年後容易「火力全開」，但專案節奏未必跟得上你的速度。

●先確認KPI與分工，避免因為急著表現反而踩到同事地雷。

●戒急用忍，不要急著在第一週就推動大計畫，先理清工作優先順序。

●別衝動投資，2月偏財運普通，穩定現金流優先。

圖／記者陳立儀製表

★金牛座

開工關鍵字：調整舒適圈

●假期後進入狀態比較慢，別自責，給自己2～3天緩衝。

●今年第一季可能出現職務調整或合作變動，彈性比固執更重要。

●健康方面注意久坐與肩頸僵硬。

●不要急著跳槽或變動，開工首週適合整理辦公桌面與專案流程，建立新一年的系統化工作法。

圖／記者陳立儀製表

★雙子座

開工關鍵字：管住嘴巴

●年後八卦多、訊息亂，請先查證再轉述。

●簽約或文件往來要細讀條款，避免口頭承諾變成責任。

●溝通容易出現訊息誤差，開工後的任何交辦事項務必寫下來或用郵件確認，確保認知一致。

●適合經營社群與曝光，新案子可能來自朋友介紹。

圖／記者陳立儀製表

★巨蟹座

開工關鍵字：情緒管理

●年後人事變動讓你安全感下降，別把焦慮悶在心裡。

●財務上有支出增加的跡象（紅包後遺症），記得列清預算。

●家庭與工作時間分配需更清楚。

●容易把私人情緒帶入工作，開工後請將辦公區與生活區分開，建立明確的情緒保護牆。

圖／記者陳立儀製表

★獅子座

開工關鍵字：低調佈局

●想衝曝光與主導權，但上半年更適合默默佈局，下半年才是你的主場。

●與上司互動要注意語氣，避免太過強勢。

●有機會接觸新資源，貴人多來自年長者。

●開工後要「聽得進意見」，保持謙虛能讓你少走彎路。

圖／記者陳立儀製表

★處女座

開工關鍵字：別過度完美

●年後任務堆積，容易強迫自己全部做到最好。

●優先順序比完美更重要，80分也能準時交付。

●學會「說NO」，若同事過度依賴你，要劃清工作界線，才不會讓自己剛開工就過勞。

●注意腸胃、作息要規律。

圖／記者陳立儀製表

★天秤座

開工關鍵字：果斷決策

●年後合作邀約增加，但拖延會錯失機會。

●感情與工作界線要分清楚，辦公室曖昧需謹慎。

●財務上適合談加薪或重新議約。

●勇敢「刷存在感」，開工會議上積極提出見解，高層正在默默觀察你的表現。

圖／記者陳立儀製表

★天蠍座

開工關鍵字：避免內耗

●年後競爭氣氛升溫，請專注實力而非比較。

●別因小摩擦就翻舊帳。

●有機會接觸隱性資源或內部機密。

●雖然有權力重組的機會，但開工後建議先「低調觀察」，看準時機再出手。

圖／記者陳立儀製表

★射手座

開工關鍵字：收心定錨

●假期玩太嗨，回歸日常需要自律。

●上半年有外派、出差或跨部門合作機會。

●財運偏向正財，副業別太分心。

●留意職場溝通，說話前先過濾負面情緒，避免捲入不必要的辦公室派系爭議。

圖／記者陳立儀製表

★摩羯座

開工關鍵字：別全扛

●年後責任加重，你容易默默承擔。

●學會授權，團隊合作會讓你事半功倍。

●有升遷或長期規劃機會浮現。

●雖然充滿動力，但要小心過勞。開工後建議維持規律運動，別為了業績犧牲睡眠。

圖／記者陳立儀製表

★水瓶座

開工關鍵字：創意落地

●靈感很多，但執行力是重點。

●年後適合提出新提案或改革方案。

●人際互動要避免太冷感，多表達立場。

●開工後可能需要學習新的系統或軟體，別抗拒科技帶來的變革，這將是你下半年起飛的關鍵。

圖／記者陳立儀製表

★雙魚座

開工關鍵字：界線清晰

●容易幫同事收拾爛攤子，記得保護自己的時間。

●財務上避免人情借貸。

●創作型工作靈感強，但需設定期限，要注意「執行力」。

●開工後別當獨行俠，多找團隊成員討論，讓你的想法落實。

圖／記者陳立儀製表

★12星座「開工關鍵字」速報

📍火象（牡羊／獅子／射手）： 收斂鋒芒，先理清順序再衝刺，欲速則不達。

📍土象（金牛／處女／摩羯）： 系統整理，勇敢說NO，拒絕開工就被塞爛攤子。

📍風象（雙子／天秤／水瓶）： 清晰溝通，凡事「文字留底」，嚴防認知誤差。

📍水象（巨蟹／天蠍／雙魚）： 建立界線，穿戴金色、紅色飾品，穩定氣場擋小人。

圖／記者陳立儀製表