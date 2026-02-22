快訊

初六大樂透加碼！四生肖財運噴發、幸運彩券行在這方位

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
春節連假帶動買氣升溫，不少民眾到彩券行試試手氣。記者林伯東攝影／聯合報系資料照
春節連假帶動買氣升溫，不少民眾到彩券行試試手氣。記者林伯東攝影／聯合報系資料照

2月22日是大年初六！！大樂透加碼，12生肖運勢特報一次看。刮刮樂財神方位在正西方，建議下注可找住家西方彩卷行。

樂透好運生肖：

馬、羊、猴、雞

招財數字：2、3、5、7

工作：清理積壓工作

感情：理性溝通加分

財運：避免不理性花費

健康：避免久坐不動

幸運色：深黑色

工作：按部就班執行

感情：享受平淡溫馨

財運：儲蓄計畫啟動

健康：留意腸胃消化

幸運色：大地色

工作：展現果斷魄力

感情：主動邀約出遊

財運：開源節流並進

健康：適度伸展筋骨

幸運色：森林綠

工作：意見被大推崇

感情：給予彼此空間

財運：看緊荷包預算

健康：眼睛適度休息

幸運色：淡粉紅

工作：領導團隊方向

感情：展現自信魅力

財運：理財觀念清晰

健康：背部肌肉放鬆

幸運色：亮金色

工作：洞察職場局勢

感情：心靈交流契合

財運：發現潛在商機

健康：留意睡眠品質

幸運色：藍綠色

工作：效率驚人超高

感情：熱情感染對方

財運：偏財運走好

健康：多走動促循環

幸運色：黃色

工作：同事互助和諧

感情：體貼感動人心

財運：小額投資獲利

健康：補充水分滋潤

幸運色：米黃色

工作：解決突發狀況

感情：製造生活樂趣

財運：靈活運用資金

健康：補足體力開工

幸運色：純白色

工作：整理雜亂環境

感情：重視細節承諾

財運：精打細算理財

健康：呼吸道要保養

幸運色：深紫色

工作：獲得客戶信任

感情：忠誠守護伴侶

財運：守住既有財富

健康：注意保暖頭部

幸運色：米色

工作：保持愉快心情

感情：分享生活美食

財運：避免衝動花費

健康：多走動促代謝

幸運色：淺灰色

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

