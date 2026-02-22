初六大樂透加碼！四生肖財運噴發、幸運彩券行在這方位
2月22日是大年初六！！大樂透加碼，12生肖運勢特報一次看。刮刮樂財神方位在正西方，建議下注可找住家西方彩卷行。
樂透好運生肖：
馬、羊、猴、雞
招財數字：2、3、5、7
鼠
工作：清理積壓工作
感情：理性溝通加分
財運：避免不理性花費
健康：避免久坐不動
幸運色：深黑色
牛
工作：按部就班執行
感情：享受平淡溫馨
財運：儲蓄計畫啟動
健康：留意腸胃消化
幸運色：大地色
虎
工作：展現果斷魄力
感情：主動邀約出遊
財運：開源節流並進
健康：適度伸展筋骨
幸運色：森林綠
兔
工作：意見被大推崇
感情：給予彼此空間
財運：看緊荷包預算
健康：眼睛適度休息
幸運色：淡粉紅
龍
工作：領導團隊方向
感情：展現自信魅力
財運：理財觀念清晰
健康：背部肌肉放鬆
幸運色：亮金色
蛇
工作：洞察職場局勢
感情：心靈交流契合
財運：發現潛在商機
健康：留意睡眠品質
幸運色：藍綠色
馬
工作：效率驚人超高
感情：熱情感染對方
財運：偏財運走好
健康：多走動促循環
幸運色：黃色
羊
工作：同事互助和諧
感情：體貼感動人心
財運：小額投資獲利
健康：補充水分滋潤
幸運色：米黃色
猴
工作：解決突發狀況
感情：製造生活樂趣
財運：靈活運用資金
健康：補足體力開工
幸運色：純白色
雞
工作：整理雜亂環境
感情：重視細節承諾
財運：精打細算理財
健康：呼吸道要保養
幸運色：深紫色
狗
工作：獲得客戶信任
感情：忠誠守護伴侶
財運：守住既有財富
健康：注意保暖頭部
幸運色：米色
豬
工作：保持愉快心情
感情：分享生活美食
財運：避免衝動花費
健康：多走動促代謝
幸運色：淺灰色
