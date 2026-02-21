快訊

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色下注」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
春節連假帶動買氣升溫，不少民眾到彩券行試試手氣。記者林伯東攝影／聯合報系資料照
春節連假帶動買氣升溫，不少民眾到彩券行試試手氣。記者林伯東攝影／聯合報系資料照

2月21日是大年初五！大樂透加碼，12生肖運勢特報一次看。刮刮樂財神方位在正西方，建議下注可找住家西方彩卷行。

樂透好運生肖：

兔、龍、羊、猴、蛇

招財數字：1、3、5、8

工作：點子驚豔全場

感情：職場戀情萌芽

財運：紅包行情看漲

健康：身心平衡健康

幸運色：深藍色

工作：老闆大力讚賞

感情：另一半送驚喜

財運：正財投資穩定

健康：保持規律作息

幸運色：咖啡色

工作：領導團隊衝刺

感情：霸氣守護愛人

財運：送禮得到貴人

健康：毒素順利排出

幸運色：亮橘色

工作：同事互助順利

感情：溫柔體貼加分

財運：偏財運勢旺旺

健康：留意腸胃不適

幸運色：淺綠色

工作：展現專業能力

感情：收到曖昧訊號

財運：接神迎到財神

健康：避免久坐不動

幸運色：金黃色

工作：輕鬆解決難題

感情：散發神秘魅力

財運：投資獲利看好

健康：留意情緒起伏

幸運色：銀灰色

工作：貴人自動找上

感情：脫單機率極高

財運：業績能夠開旺

健康：遠離過敏源頭

幸運色：正紅色

工作：創意獲得採納

感情：舊識擦出火花

財運：能有意外財富

健康：避免暴飲暴食

幸運色：鵝黃色

工作：談判無往不利

感情：幽默感大加分

財運：中獎手氣不錯

健康：減少油膩攝取

幸運色：靛藍色

工作：規劃井井有條

感情：認真模樣迷人

財運：發現省錢妙招

健康：睡眠品質留意

幸運色：米白色

工作：受到長官信賴

感情：感情穩定升溫

財運：投資眼光獨到

健康：避免過度勞累

幸運色：土黃色

工作：心情愉悅開工

感情：被愛包圍幸福

財運：業績獎金豐厚

健康：體重留意控制

幸運色：粉紅色

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 大樂透 生肖

