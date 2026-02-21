初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色下注」
2月21日是大年初五！大樂透加碼，12生肖運勢特報一次看。刮刮樂財神方位在正西方，建議下注可找住家西方彩卷行。
樂透好運生肖：
兔、龍、羊、猴、蛇
招財數字：1、3、5、8
鼠
工作：點子驚豔全場
感情：職場戀情萌芽
財運：紅包行情看漲
健康：身心平衡健康
幸運色：深藍色
牛
工作：老闆大力讚賞
感情：另一半送驚喜
財運：正財投資穩定
健康：保持規律作息
幸運色：咖啡色
虎
工作：領導團隊衝刺
感情：霸氣守護愛人
財運：送禮得到貴人
健康：毒素順利排出
幸運色：亮橘色
兔
工作：同事互助順利
感情：溫柔體貼加分
財運：偏財運勢旺旺
健康：留意腸胃不適
幸運色：淺綠色
龍
工作：展現專業能力
感情：收到曖昧訊號
財運：接神迎到財神
健康：避免久坐不動
幸運色：金黃色
蛇
工作：輕鬆解決難題
感情：散發神秘魅力
財運：投資獲利看好
健康：留意情緒起伏
幸運色：銀灰色
馬
工作：貴人自動找上
感情：脫單機率極高
財運：業績能夠開旺
健康：遠離過敏源頭
幸運色：正紅色
羊
工作：創意獲得採納
感情：舊識擦出火花
財運：能有意外財富
健康：避免暴飲暴食
幸運色：鵝黃色
猴
工作：談判無往不利
感情：幽默感大加分
財運：中獎手氣不錯
健康：減少油膩攝取
幸運色：靛藍色
雞
工作：規劃井井有條
感情：認真模樣迷人
財運：發現省錢妙招
健康：睡眠品質留意
幸運色：米白色
狗
工作：受到長官信賴
感情：感情穩定升溫
財運：投資眼光獨到
健康：避免過度勞累
幸運色：土黃色
豬
工作：心情愉悅開工
感情：被愛包圍幸福
財運：業績獎金豐厚
健康：體重留意控制
幸運色：粉紅色
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。