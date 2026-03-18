每日星座運勢／金牛憑藉才藝的表現 獲讚賞與重視

2026-03-18

牡羊座

短評：事業運極佳。

【整體運★★★★☆】

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★★★】

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

【財富運★★★☆☆】

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：整體運勢欠佳。

【整體運★☆☆☆☆】

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

【愛情運★★☆☆☆】

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

【財富運★☆☆☆☆】

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：運勢較低，做事不太滿意。

【整體運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

【財富運★★★☆☆】

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：走累了不妨歇歇。

【整體運★★★☆☆】

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

【事業運★★★☆☆】

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

【財富運★★★☆☆】

借貸應小心，提防上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

射手座

短評：多與人互動，會有好運。

【整體運★★☆☆☆】

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

【事業運★★★☆☆】

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。

【整體運★★★☆☆】

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

【財富運★★★☆☆】

小心投資，避免高風險投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

【整體運★★★★☆】

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

【愛情運★★★★☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

【財富運★★★☆☆】

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

【整體運★★★☆☆】

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

【事業運★★★☆☆】

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 寶石藍

開運方位：東南方向

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