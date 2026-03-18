每日星座運勢／金牛憑藉才藝的表現 獲讚賞與重視
2026-03-18
牡羊座
短評：事業運極佳。
【整體運★★★★☆】
高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！
【事業運★★★★★】
今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。
【財富運★★★☆☆】
偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠
開運方位：正南方向
金牛座
短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！
【整體運★★★★★】
一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！
【愛情運★★★★★】
外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。
【事業運★★★★☆】
多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。
【財富運★★★★☆】
今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
雙子座
短評：整體運勢欠佳。
【整體運★☆☆☆☆】
約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。
【愛情運★★☆☆☆】
答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。
【事業運★★☆☆☆】
放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。
【財富運★☆☆☆☆】
適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：易遇到心思細膩的對象。
【整體運★★★☆☆】
單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
【財富運★★★★☆】
心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠
開運方位：正西方向
獅子座
短評：挑戰高難度易有進步。
【整體運★★★★☆】
無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。
【愛情運★★★☆☆】
外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。
【財富運★★★☆☆】
出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 寶石藍
開運方位：正東方向
處女座
短評：運勢較低，做事不太滿意。
【整體運★★☆☆☆】
情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。
【事業運★★☆☆☆】
情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。
【財富運★★★☆☆】
想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：走累了不妨歇歇。
【整體運★★★☆☆】
有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。
【愛情運★★★★☆】
單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。
【事業運★★★☆☆】
遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。
【財富運★★★☆☆】
借貸應小心，提防上當受騙。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。
【整體運★★☆☆☆】
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
【事業運★★★☆☆】
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
【財富運★★★☆☆】
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫
開運方位：正東方向
射手座
短評：多與人互動，會有好運。
【整體運★★☆☆☆】
感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。
【事業運★★★☆☆】
按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！
【財富運★☆☆☆☆】
財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：靈感豐富的日子，宜好好利用。
【整體運★★★☆☆】
若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用的商機。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則易引來情人的不滿及妒意。
【事業運★★★★☆】
公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。
【財富運★★★☆☆】
小心投資，避免高風險投資。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。
【整體運★★★★☆】
單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。
【愛情運★★★★☆】
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。
【財富運★★★☆☆】
與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。
【整體運★★★☆☆】
適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。
【愛情運★★★★☆】
已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。
【事業運★★★☆☆】
在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 寶石藍
開運方位：東南方向
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