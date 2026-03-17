每日星座運勢／天蠍機會來勇於爭取 勿顧忌而錯失

2026-03-17

牡羊座

短評：工作帶勁，很有動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：自信能增加個人魅力，提升愛情運。

【整體運★★★☆☆】

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

【財富運★★★☆☆】

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：投資前應理性評估。

【整體運★★☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

獅子座

短評：運勢平穩的一天。

【整體運★★★☆☆】

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

【事業運★★☆☆☆】

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：說到不如做到！

【整體運★★★★☆】

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上層所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理，才能化解誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神；別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

【事業運★★★★★】

事業運超級旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別順心，對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

天秤座

短評：人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

【整體運★☆☆☆☆】

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

【愛情運★☆☆☆☆】

難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：機會頗多，宜善加把握。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

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