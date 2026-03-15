每日星座運勢／獅子事業需保持謹慎 以免忽視細節

2026-03-15

牡羊座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：別強迫別人，多反省自我。

【整體運★★★☆☆】

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

【事業運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

【財富運★★★☆☆】

在投資上要膽大心細，方能見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 祖母綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：享受閒暇。

【整體運★★★★☆】

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

【愛情運★★★★☆】

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

【事業運★★★★☆】

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財富運★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。

【整體運★★★★★】

對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。

【愛情運★★★★☆】

已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。

【財富運★★★★☆】

財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：愛情平順，心花怒放。

【整體運★★★★★】

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

【愛情運★★★★★】

桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。

【事業運★★★★☆】

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：有機會發揮專長與才藝。

【整體運★★★★☆】

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

【愛情運★★★★☆】

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

【財富運★★★★☆】

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

【整體運★★★★☆】

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

【愛情運★★★★☆】

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

【事業運★★★★☆】

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：財富就在身邊。

【整體運★★★★☆】

和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！

【事業運★★★★☆】

容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

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