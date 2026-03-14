每日星座運勢／金牛陪家人戶外野餐 增進感情放鬆
2026-03-14
牡羊座
短評：精力充沛，很有自信的一天。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
【事業運★★★★☆】
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
【財富運★★★☆☆】
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-7:00pm 玉髓紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：為愛努力耕耘。
【整體運★★★★★】
已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。
【愛情運★★★★★】
單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。
【事業運★★★★☆】
心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。
【財富運★★★★☆】
財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅
開運方位：正西方向
雙子座
短評：有機會一展才華，進財機率高。
【整體運★★★★☆】
今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。
【愛情運★★★★☆】
有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！
【事業運★★★☆☆】
有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。
【財富運★★★★☆】
財運佳，聲望高者可輕鬆得財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：慾望如火燎原般蔓延。
【整體運★★★★★】
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
【愛情運★★★★☆】
伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。
【事業運★★★★☆】
容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。
【財富運★★★★☆】
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍
開運方位：東南方向
獅子座
短評：親情是你堅實的後盾。
【整體運★★★☆☆】
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
【愛情運★★★☆☆】
你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！
【事業運★★★☆☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，理財上還需理智一點。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00am 桐花白
開運方位：西南方向
處女座
短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
【整體運★★★☆☆】
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
【事業運★★★☆☆】
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
【財富運★★★★☆】
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 秋葵綠
開運方位：正南方向
天秤座
短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
【整體運★★★★★】
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
【愛情運★★★★☆】
桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。
【事業運★★★★★】
運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。
【財富運★★★★☆】
財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-5:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。
【整體運★★★★★】
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
【愛情運★★★☆☆】
單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！
【事業運★★★★★】
高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠
開運方位：西北方向
射手座
短評：異性緣佳，是表白的好日子。
【整體運★★★★☆】
走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。
【愛情運★★★★☆】
適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。
【事業運★★★★☆】
有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！
【財富運★★★☆☆】
有錢可賺，但頗為艱辛。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 蘋果綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：心態決定事物取向。
【整體運★★★★☆】
遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。
【愛情運★★★★☆】
單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！
【事業運★★★☆☆】
雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。
【財富運★★★★☆】
財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。
【整體運★★★★★】
會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。
【愛情運★★★★★】
愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。
【事業運★★★★☆】
運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！
【財富運★★★★☆】
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：行動力十足。
【整體運★★★☆☆】
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
【愛情運★★☆☆☆】
剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。
【事業運★★★☆☆】
長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！
【財富運★★★★☆】
把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃
開運方位：東北方向
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