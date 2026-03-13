每日星座運勢／巨蟹與同事聯繫情感 有助往後合作

2026-03-13

牡羊座

短評：對挫折的承受能力有待加強。

【整體運★★☆☆☆】

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

【愛情運★★★☆☆】

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

【事業運★★☆☆☆】

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

【財富運★★☆☆☆】

在投資理財上宜謹慎！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有化敵為友的能力。

【整體運★★★★☆】

今天你特別能站在他人的立場上想問題，以往與朋友、家人間的誤會也都可以在今天化解。工作上，對上司、同事的批評、挑剔也多能以平常心看待，良好的心態讓你做起事來特別順利。少買奢侈品，以免大筆錢財流失而後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，單身者在購物、逛街時，與有緣人相遇的機率高。

【事業運★★★★☆】

很有衝勁，先把重要的事情處理完，再找一些極富挑戰性的工作來做，會很有成就感！

【財富運★★★☆☆】

投資運普通，大筆投資別冒險，多了解市場訊息。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

雙子座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：思念成為甜蜜的契機。

【整體運★★★☆☆】

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

【愛情運★★★☆☆】

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

【事業運★★☆☆☆】

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

【財富運★★★★☆】

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：工作有點心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

【財富運★★★☆☆】

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：內心溫暖，易得親人支持。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷，成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成，反而會影響工作品質，增加重做的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

【愛情運★★★★☆】

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少則回收多少。要有耐心一點，不然脾氣容易變得急躁。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要把信用卡帶在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：處事過於感性，容易意氣用事。

【整體運★☆☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！

【財富運★★☆☆☆】

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天比較繁忙。

【整體運★★☆☆☆】

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

【財富運★★☆☆☆】

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

【事業運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【財富運★★★☆☆】

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

