每日星座運勢／摩羯桃花紛飛有好運 不要太過自我

2026-03-09

牡羊座

短評：運勢起伏，多給自己打氣。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

【事業運★★☆☆☆】

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

【財富運★☆☆☆☆】

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

金牛座

短評：火氣比較大，容易與人挑起爭端。

【整體運★☆☆☆☆】

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

【財富運★☆☆☆☆】

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金

開運方位：西南方向

雙子座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：總運很好。

【整體運★★★★☆】

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

【財富運★★★★☆】

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：應該從不同角度去思考問題。

【整體運★★★★☆】

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

【愛情運★★★☆☆】

渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★☆☆】

今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！

【財富運★★★★☆】

可做一些短期投資，會有不錯的收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 芒果黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：理性判斷，別過分相信直覺。

【整體運★★★☆☆】

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

【愛情運★★☆☆☆】

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

【財富運★★★☆☆】

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 碧空藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：切忌隨意許諾。

【整體運★★☆☆☆】

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

【財富運★★☆☆☆】

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：維護好現有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

【愛情運★★★☆☆】

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

【財富運★★★☆☆】

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

