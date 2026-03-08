每日星座運勢／獅子保持清醒的頭腦 不要道聽塗說

2026-03-08

牡羊座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

金牛座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：對數字較敏感，有機會獲利。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

【事業運★★★☆☆】

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

【財富運★★★★☆】

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

【整體運★★★★☆】

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

【財富運★★★☆☆】

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：在玩樂中獲得。

【整體運★★★☆☆】

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

【事業運★★★★☆】

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

【財富運★★★★☆】

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

【事業運★★★★☆】

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

【財富運★★☆☆☆】

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

【整體運★★★★☆】

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

【愛情運★★★★☆】

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

【事業運★★★☆☆】

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

【財富運★★★★☆】

忙碌的一天，財運很不錯，主動向外活動、與人密切互動可挖到寶藏，有利洽商、交易等。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】