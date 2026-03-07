每日星座運勢／雙魚分析後再做投資 勿玩樂誤正事

2026-03-07

牡羊座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：勇敢向前邁進一步。

【整體運★★★★☆】

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

【愛情運★★★★☆】

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

【事業運★★★☆☆】

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

【財富運★★★☆☆】

短期投資與短期契約容易發生變故。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

【事業運★★☆☆☆】

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：別錯過來自異性的助力。

【整體運★★★☆☆】

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

【財富運★★☆☆☆】

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

射手座

短評：相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

【事業運★★★★☆】

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

【財富運★★★☆☆】

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：不太能得到他人認同，少說為宜。

【整體運★★★☆☆】

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

【事業運★★☆☆☆】

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

【財富運★★★★☆】

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：三思而後行讓你大有收穫。

【整體運★★★★★】

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 咖啡棕

開運方位：西南方向

