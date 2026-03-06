每日星座運勢／天秤今天外出走走 是幸運的重點

2026-03-06

牡羊座

短評：多點愛心，多點用心。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

【財富運★★★★☆】

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：情緒低落，有種逃避的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★☆☆☆☆】

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。

【整體運★★★☆☆】

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

獅子座

短評：魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

【整體運★★★★☆】

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

【愛情運★★★★★】

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

天秤座

短評：多外出走走，是讓今天幸運的重點。

【整體運★★★★☆】

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

【愛情運★★★★☆】

非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯絡，會有意外商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：工作得心應手，人也精神抖擻。

【整體運★★★★★】

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

【愛情運★★★★★】

有利談戀愛，有伴侶者不妨多膩在一起、多說情話，可增進感情；單身者多與朋友互動，可遇見愛情。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌；不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到大訂單的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：運勢波動不一，要適用才好。

【整體運★★☆☆☆】

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

【愛情運★★★☆☆】

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

【事業運★★★☆☆】

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

【財富運★★☆☆☆】

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

