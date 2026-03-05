每日星座運勢／牡羊要留意言行舉止 以免惹來是非

2026-03-05

牡羊座

短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

【整體運★☆☆☆☆】

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★☆☆☆】

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

【整體運★★★★★】

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦！貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝！買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝、玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力，勇敢的面對突發狀況，你才會有意外的收穫。

【財富運★★★★☆】

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人接觸、交際應酬。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 象牙白

開運方位：正北方向

雙子座

短評：做任何事都要保持一貫態度。

【整體運★★★★☆】

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

【事業運★★★★☆】

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

處女座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：工作顯得輕鬆許多。

【整體運★★☆☆☆】

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

【財富運★★☆☆☆】

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 珊瑚橙

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

射手座

短評：運勢平順，得益於朋友助力。

【整體運★★★☆☆】

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

【事業運★★★★☆】

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

【財富運★★★☆☆】

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：感慨頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

【愛情運★★★☆☆】

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

【事業運★★☆☆☆】

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★★★☆☆】

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：與家人在一起的時間較多，其樂融融。

【整體運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

【事業運★★★☆☆】

今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 古銅青

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

