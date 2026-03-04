每日星座運勢／射手豐厚的錢財入帳 但不要太貪心

2026-03-04

牡羊座

短評：想要滿足口腹之慾，多能如願。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：勤於思考。

【整體運★★★☆☆】

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

【事業運★★★★☆】

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

宜防與異性的金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

雙子座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 薔薇粉

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：多思考，以免做出錯誤判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

【事業運★★☆☆☆】

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

【財富運★★★☆☆】

錢財來的快去的也快，注意理財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：情緒比較壓抑。

【整體運★★★☆☆】

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

【事業運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 咖啡棕

開運方位：東南方向

天秤座

短評：放棄便也是開始。

【整體運★★☆☆☆】

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

【事業運★★☆☆☆】

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

【財富運★★★☆☆】

稍有不慎易因官災而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

射手座

短評：好運不斷，做事特別得心應手。

【整體運★★★★★】

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

【財富運★★★★☆】

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：要學會釋放發洩不良的情緒。

【整體運★★☆☆☆】

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★★☆☆☆】

游手好閒者，要賺錢困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：一門心思放在事業上。

【整體運★★★☆☆】

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

【愛情運★★★☆☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

【財富運★★☆☆☆】

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

