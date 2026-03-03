每日星座運勢／摩羯投資勿盲目妄動 做事冷靜分析

2026-03-03

牡羊座

短評：心情不好，也不要表露出來！

【整體運★★★★☆】

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

【愛情運★★★☆☆】

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：運勢平淡而蘊含轉機。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。

【愛情運★★★★☆】

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。

【財富運★★★☆☆】

恐怕有付出與收穫不成正比的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：自我意識強烈，聽不進人勸。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

【愛情運★★★☆☆】

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。

【事業運★★☆☆☆】

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

【財富運★★★☆☆】

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

處女座

短評：元氣滿滿，充滿力量。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

想要獲得愛神眷顧不容易，可以把精力放在別的方面，會更有收穫。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有很強烈的購物慾望，出門玩樂特別容易把錢花光光。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：節省一點，消費要注意合理性。

【整體運★★★☆☆】

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：正北方向

射手座

短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

【整體運★★☆☆☆】

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★☆☆☆☆】

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。

【整體運★★☆☆☆】

工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★☆☆☆☆】

職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。

【財富運★★★☆☆】

金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

【整體運★★★★★】

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

【愛情運★★★★☆】

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

【事業運★★★★☆】

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

