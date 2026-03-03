每日星座運勢／摩羯投資勿盲目妄動 做事冷靜分析
牡羊座
短評：心情不好，也不要表露出來！
【整體運★★★★☆】
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
【愛情運★★★☆☆】
雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
【財富運★★★☆☆】
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 櫻桃紅
開運方位：正西方向
金牛座
短評：運勢平淡而蘊含轉機。
【整體運★★★☆☆】
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。「得道者多助，失道者寡助」，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利於自己的方向發展。
【愛情運★★★★☆】
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再三檢查一番。
【財富運★★★☆☆】
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 金桔綠
開運方位：東南方向
雙子座
短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
【整體運★★★☆☆】
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
【愛情運★☆☆☆☆】
伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。
【事業運★★★★☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。
【財富運★★★☆☆】
購物慾望強烈，應加以控制。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00am 艷棗紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。
【整體運★★★☆☆】
錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。
【事業運★★★★☆】
思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。
【財富運★★☆☆☆】
不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青
開運方位：西北方向
獅子座
短評：自我意識強烈，聽不進人勸。
【整體運★★☆☆☆】
今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。
【愛情運★★★☆☆】
有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和他交朋友，製造良好的第一印象。
【事業運★★☆☆☆】
由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！
【財富運★★★☆☆】
暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正南方向
處女座
短評：元氣滿滿，充滿力量。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
想要獲得愛神眷顧不容易，可以把精力放在別的方面，會更有收穫。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！
【財富運★★★☆☆】
財運普通，有很強烈的購物慾望，出門玩樂特別容易把錢花光光。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00am 玫瑰紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：節省一點，消費要注意合理性。
【整體運★★★☆☆】
感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。
【愛情運★★★★☆】
愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。
【財富運★★☆☆☆】
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：順心順意的一天。
【整體運★★★★☆】
可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。
【愛情運★★★☆☆】
身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。
【事業運★★★★★】
今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
【財富運★★★★☆】
有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白
開運方位：正北方向
射手座
短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。
【整體運★★☆☆☆】
並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。
【愛情運★★☆☆☆】
容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！
【事業運★★★☆☆】
工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。
【財富運★★☆☆☆】
財運不佳，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：遇事不夠冷靜，容易衝動。
【整體運★☆☆☆☆】
投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人佈下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。
【愛情運★☆☆☆☆】
與伴侶相處要特別小心，轉眼間就可能煙硝味瀰漫，感情從雲端跌落到塵世裡。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，小事精明，大事迷糊。別計較一時得失，眼光要放長遠。
【財富運★☆☆☆☆】
不宜理財的一天，處理錢財顯得粗枝大葉，容易因為一時迷糊而遭受損失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：調整好心態是今日要做好的首要功課。
【整體運★★☆☆☆】
工作壓力頗大，易遇難題。主觀意識強烈，難以聽進人言。廣納雅言，放下身段，才能得人助。有機會與朋友聯繫而獲得不少對你有用的資訊，特別是關於投資理財方面的好消息，有利可圖。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者適合與另一半多進行精神交流，彼此安慰；單身者有思念舊情人的傾向。
【事業運★☆☆☆☆】
職場容易失勢的一天，易被小人誹謗或惡意中傷。宜默默做事，勿聚眾談論是非。
【財富運★★★☆☆】
金錢進出頻繁，讓你心痛不已。宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 苔蘚綠
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。
【整體運★★★★★】
異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。
【愛情運★★★★☆】
桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。
【事業運★★★★☆】
職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。
【財富運★★★★★】
財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙
開運方位：正北方向
