每日星座運勢／金牛聚會拓展人際圈 理財轉守為攻

2026-03-01

牡羊座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

處女座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：愛情甜美的日子，心情舒暢。

【整體運★★★★★】

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

【愛情運★★★★★】

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。

【事業運★★★☆☆】

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

【財富運★★★★☆】

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：新環境新感覺。

【整體運★★★☆☆】

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

【愛情運★★★★☆】

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

【事業運★★★☆☆】

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

【財富運★★☆☆☆】

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 古銅青

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：運勢趨於平順。

【整體運★★★★☆】

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

【愛情運★★★★☆】

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！

【事業運★★★☆☆】

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

【財富運★★★★☆】

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】