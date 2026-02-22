殺破狼週運勢／雙子工作待遇大調整 3星座感情有望復合

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星在心靈宮位逆行，與金星合相，會再度與過去暗戀的人重逢，對他依然感到悸動，心中燃起追求對方的想法。某些白羊座則是會在社群媒體窺探前任情人的現況。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，與全家人計劃旅行或走春，享受天倫之樂。想要搬家或購屋的白羊座，則是會看到環境不錯的物件，將很快入住新居。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在金錢宮位的天王星影響，消費時會遇到服務態度很差的店員，花錢受氣。某些白羊座則是幫朋友墊了一些資金，對方遲遲沒有歸還的意思。

工作運方面，月蝕即將發生在工作宮位，職場人事有大規模的調整，很多人會在此時受到資遣，你可能會因此轉換單位，也可能列入裁員名單。某些白羊座則是年後開始換工作，到新的領域發展。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，與金星合相，和過去的老同學聯絡，會想一起見面敘舊。某些金牛座和前任情人重逢，雙方都能放下過去的恩怨，成為好友。

面試運方面，在面試、考試宮位的木星相位良好，過年後會尋求新工作，面試十分討喜，很快就能收到錄取通知。某些金牛座則會在近期內考取專業證照，並盡快執業。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在命宮的天王星影響，開工會有堆積如山的工作要消化，上司特別嚴厲，壓力很大。某些金牛座需要在短期內暫時代理主管職，夾在高層與基層中間，身份尷尬。

感情運方面，月蝕即將發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人發生不愉快，兩人因此分道揚鑣。有養育小孩或寵物的金牛座，需注意孩子的身體狀況與安全，避免發生意外。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，新的一年開始，工作待遇大幅調整，收入增加，經濟狀況改善。某些雙子座則是多了一個輕鬆兼職，生活逐漸好轉。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，職場許多事務進行不順，不斷來回修正，重要的電子器材故障，造成許多文件無法處理，這段時間會是職場較為混亂的時期，許多問題感到無能為力。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到天王星影響，遠行在外，突發事件較多，當心受困於某個區域，動彈不得。某些雙子座，則是因為水土不服，睡眠品質不佳，感到十分勞累。

家宅運方面，月蝕即將發生在家宅宮位，與親人的相處磨擦較多，很容易吵架，這段時間需注意家庭成員身體健康與人身安全，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的木星相位良好，有許多人對你表示好感，可找到聊得來，興趣相投的人交往。感情穩定的巨蟹座，會考慮與情感對象步入婚姻，或是有生養子女的打算，願望都會實現。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，遠行會遇到許多烏龍事件，導致你需要臨時想辦法應變，某些巨蟹座容易忘了帶重要的生活用品，又找不到商店採買，感到不方便。

工作運方面，土星與海王星合相在志業宮位，不斷在面試新的工作領域，卻也常常受到挫折而放棄，即便找到了新工作，會發現職場環境不友善，對於未來感到茫然。

交通運方面，月蝕即將發生在交通宮位，交通工具故障頻頻，該換車了，外出當心與人發生交通糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，需注意安全。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，火星與冥王星齊聚感情宮位，與喜歡的人親密關係頻繁，兩人正在熱戀狀態。還在曖昧狀態的獅子座，則是會由性而愛，以身體確認彼此的感覺，正式交往。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，帳戶無緣無故遭到凍結，非要親自到金融機構辦理一些程序，才能恢復使用。某些獅子座的帳單延遲收到，無法正常繳費，還必須多補一些滯納金，覺得很冤枉。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在夥伴宮位的火星影響，一起工作的同事扯你後腿，使得很多事務進行不順利。某些獅子座常需要應付突發狀況，收拾人為因素造成的爛攤子。

健康運方面，太陽、水星、金星齊聚疾厄宮位，水星又在逆行狀態，痼疾再度復發，需要重新復健。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道不適、喉嚨發炎。並要注意心血管方面的問題。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與金星合相，會與前任情人再度聯絡，雙方之間的悸動依舊，兩人都有意復合。感情穩定的處女座容易和伴侶翻舊帳，導致雙方關係惡化。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，客戶對於你的業務能力給予極大的肯定，同時還會介紹新的人脈。某些處女座則是在這段時間結交到許多來自各種階層的新朋友，有困難時，都能獲得助力幫忙。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與冥王星齊聚工作宮位，剛開工就有堆積如山的文件、事務需要處理，每天都必須加班。某些處女座則是一個人要掌握事業上所有的流程，很需要有助理幫你分擔工作量。

健康運方面，火星與冥王星齊聚健康宮位，泌尿系統較弱，陰部容易感染發炎，注意清潔與保養。同時當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，天王星在財務宮位行進，在吃喝玩樂方面，過度揮霍，先享受後付款，信用卡因此透支。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，可在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，辦公室重要的電子器材故障，無法使用，處理許多文件與事務工作不便。某些天秤座跑各種公文流程不順利，一直被退件，不斷來回修正。

感情運方面，土星與海王星合相在感情宮位，同時在戀愛宮位的火星相位不良，與喜歡的人在親密關係上不協調，雙方產生了障礙。某些天秤座經常與伴侶吵架，常常感到不開心。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與金星、太陽齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統不適、喉嚨發炎。一旦生病會需要花較長的時間調養，才能痊癒，並要注意心血管方面的問題。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與金星合相，會與前任情人重逢，兩人餘情未了，雙方皆有復合的想法。感情穩定的天蠍座，冷戰一陣子後，會先低頭道歉，與喜歡的人重修舊好。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，這段時間正準備到海外旅行，會玩得十分愉快，某些天蠍座會希望長時間到異國生活、交換學生、留學、外派工作，甚至移民。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與冥王星齊聚家宅宮位，家庭因為一些事件不太愉快，氣氛不和睦。這段時間需特別注意居住空間電器、爐火的使用，並要當心門戶安全，避免宵小闖入。

人際關係方面，月蝕即將發生在人際關係宮位，與某個朋友發生不愉快的問題，會暫時將對方封鎖，斷絕往來。某些天蠍座則可能得知某個認識的人離世了，讓你不勝唏噓。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，有穩定的被動收入，每個月不缺錢花用，生活穩定。有投資習慣的射手座，開市大吉，標的物指數上揚，帳面金額一直增加。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與家人有些問題溝通不良，只好閉嘴放棄。某些射手座的住宅有一些屋齡老舊的問題出現，需要花不少金錢與許多時間修繕。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，有許多突發事件需要出差或跑外務，每天體力消耗嚴重。某些射手座則是需要大量地與上司、同事、客戶溝通、開會，卻一點進展都沒有。

交通運方面，火星、冥王星齊聚交通宮位，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，走路、或是搭乘大眾運輸系統，容易迷路，或是轉錯車，這段時間需特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，正在準備成家相關事宜，受到週遭的親朋好友祝福。單身的摩羯座，會邂逅讓自己可放心交往的對象，兩人都以結婚為前提的心態交往。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與冥王星齊聚在金錢宮位，被某些商品誘惑，不論付出多少代價，非買到不可。某些摩羯座則是預期外的支出太多，總覺得有些花費可以更節省。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，經常需要送修。外出當心與人發生行車糾紛，行車記錄器請保持正常運作，必要時才能釐清肇事責任。被開罰單的機率較高，需特別注意交通規則與安全。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，旅行容易遺失貴重物品，或是忘記帶重要的東西出門，出門在外感到不便。當心交通方面的突發事故，可能因此受困在某個區域動彈不得，行程泡湯。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，木星在工作宮位行進，在職場地位提升，能力受到上司肯定，職場同事也對你尊敬有加。轉職中的水瓶座，會找到待遇不錯的工作，在新的領域發展得很順利。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，當心遺失錢包或貴重物品，很多證件與信用卡都要重辦。某些水瓶座的帳戶無預警被銀行鎖住，沒有辦法提出現金使用，也無法線上支付，必須親自到金融機構解除限制。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，親人吵架掃到颱風尾，成為被出氣的對象，覺得很倒霉。某些水瓶座的鄰居經常製造噪音，使你生活不安寧，會尋求執法人員去勸戒。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，同時水星在命宮逆行，與曾經喜歡的人再度重逢，和對方都有意復合。目前有舊愛新歡可以選擇，真命天子（女）逐漸浮現。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮逆行，例行公事的出錯率較高，許多文件不斷需要來回修正。辦公室的重要電子用品故障，辦理各種事務很不方便，同時自己的電腦容易故障，使得工作遲遲沒有進展。

健康運方面，水星在命宮逆行，與金星合相。痼疾在此時復發，需要不斷跑醫院復健。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，喉嚨發炎，一旦生病，會花較長的時間療養。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到火星影響，外出容易水土不服，認床睡不好。並且容易迷路，或受困在某個區域。當心突發狀況發生，在人生地不熟的地方求助無門。

